Malaysia thừa nhận gian dối, tự ý điều chỉnh giấy khai sinh 7 sao nhập tịch chui

Noor Azman, người từng giữ chức vụ Tổng thư ký FAM gần đây thừa nhận với FIFA: "Tôi thừa nhận việc một số thành viên tại phòng hành chính của FAM đã xử lý và điều chỉnh lại một số bản sao giấy khai sinh cùng tài liệu hỗ trợ khi hoàn thiện hồ sơ đủ điều kiện thi đấu. Việc này bao gồm thay đổi nội dung trên giấy tờ do các người đại diện cung cấp. Đây chỉ là các biện pháp hành chính, không bao giờ có ý định thay thế bản chính được chứng thực hay bất kỳ quy trình xác minh chính thức nào".

Các cầu thủ dính tới vụ việc nhập tịch trái phép của FAM

FAM cho biết việc làm của một số nhân viên hành chính diễn ra khi chưa có sự chấp thuận của Azman Rahman, người hiện bị đình chỉ công tác. FAM còn khẳng định hành vi này chỉ là gian dối cá nhân, không hề tồn tại kế hoạch nào nhằm bịa đặt dòng dõi các cầu thủ hoặc lách luật để cầu thủ đủ điều kiện thi đấu.

Ngoài ra, FAM cũng nhấn mạnh rằng 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ bê bối làm giả tài liệu hoàn toàn không hay biết về việc chỉnh sửa này. Uỷ ban kháng cáo của FIFA xác nhận chuyện ấy nhưng án phạt cấm thi đấu 12 tháng tới các cầu thủ này vẫn được giữ nguyên.

FIFA cho biết việc chỉnh sửa giấy khai sinh với mục đích “hành chính” cũng mang trong đó tính gian lận, qua đấy dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

Dù thừa nhận có sai sót trong quy trình nhập tịch, FAM vẫn quyết tâm kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để tránh cho ĐT Malaysia bị xử thua các trận ở vòng loại Asian Cup 2027: "Quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ tính minh bạch trong quá trình xác minh tư cách cầu thủ. FAM tiếp tục bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ khoác áo ĐTQG, đồng thời đảm bảo mọi quy trình được tiến hành một cách chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ các quy định".