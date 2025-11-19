Trực tiếp bóng đá Lào - Việt Nam: Mệnh lệnh phải thắng đậm (Vòng loại Asian Cup)
(19h, 19/11, vòng loại Asian Cup 2027) ĐT Việt Nam gặp đối thủ "ưa thích" Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, nhiệm vụ của ĐT Việt Nam không chỉ là 3 điểm mà còn là một chiến thắng thuyết phục để khẳng định vị thế.
AFC Asian Cup | 19h, 19/11 | Sân vận động quốc gia Lào
Điểm
Lokphathip
Wenpaserth
Phetviengsy
Somsanith
Xaysombath
Sangvilay
Lueanthala
Khounthoumphone
Thongkhamsavath
Souvany
Bounkong
Điểm
Văn Lâm
Xuân Mạnh
Tiến Dũng
Duy Mạnh
Pendant Quang Vinh
Bảo Toàn
Quang Hải
Hoàng Đức
Thành Long
Việt Cường
Tiến Linh
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
📉 Lịch sử áp đảo hoàn toàn
Lịch sử đối đầu đang nghiêng tuyệt đối về phía "Những chiến binh sao vàng". Kể từ tháng 12/1999, ĐT Việt Nam đã toàn thắng cả 12 lần chạm trán Lào, trong đó đối thủ chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn khi Lào gần như không có sự tăng cường đáng kể nào trong thời gian qua.
🎯 Bài toán hàng công của HLV Kim Sang Sik
Trong cuộc đua ngôi đầu bảng F với Malaysia, chỉ số phụ đóng vai trò then chốt. HLV Kim Sang Sik hiểu rằng Lào sẽ chơi phòng ngự số đông, vì vậy ông sẽ ưu tiên tổng lực cho mặt trận tấn công.
Tuy nhiên, bài toán dứt điểm đang là nỗi lo khi các trụ cột như Tuấn Hải hay Tiến Linh có dấu hiệu chững lại. Đây là thời điểm thích hợp để HLV Kim trao cơ hội cho những "làn gió mới" giàu khát khao như Gia Hưng, Việt Cường, hoặc chờ đợi sự trở lại của Xuân Son. Bên cạnh đó, khả năng sút xa của tuyến hai với Quang Hải, Hai Long hay Xuân Mạnh sẽ là chìa khóa quan trọng để phá vỡ thế "đổ bê tông" của đối thủ.
Một chiến thắng là điều nằm trong tầm tay, nhưng người hâm mộ chờ đợi một màn trình diễn tưng bừng hơn là một tỉ số tối thiểu.
