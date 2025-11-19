Trực tiếp bóng đá Lào - Việt Nam: Mệnh lệnh phải thắng đậm (Vòng loại Asian Cup)

AFC Asian Cup | 19h, 19/11 | Sân vận động quốc gia Lào Lào 0 - 0 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Lào vs Việt Nam Việt Nam Điểm Lokphathip Wenpaserth Phetviengsy Somsanith Xaysombath Sangvilay Lueanthala Khounthoumphone Thongkhamsavath Souvany Bounkong Điểm Văn Lâm Xuân Mạnh Tiến Dũng Duy Mạnh Pendant Quang Vinh Bảo Toàn Quang Hải Hoàng Đức Thành Long Việt Cường Tiến Linh Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Lào Lào Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lokphathip, Wenpaserth, Phetviengsy, Somsanith, Xaysombath, Sangvilay, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Souvany, Bounkong Văn Lâm, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Pendant Quang Vinh, Bảo Toàn, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Việt Cường, Tiến Linh

📉 Lịch sử áp đảo hoàn toàn

Lịch sử đối đầu đang nghiêng tuyệt đối về phía "Những chiến binh sao vàng". Kể từ tháng 12/1999, ĐT Việt Nam đã toàn thắng cả 12 lần chạm trán Lào, trong đó đối thủ chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn. Sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn khi Lào gần như không có sự tăng cường đáng kể nào trong thời gian qua.

🎯 Bài toán hàng công của HLV Kim Sang Sik

Trong cuộc đua ngôi đầu bảng F với Malaysia, chỉ số phụ đóng vai trò then chốt. HLV Kim Sang Sik hiểu rằng Lào sẽ chơi phòng ngự số đông, vì vậy ông sẽ ưu tiên tổng lực cho mặt trận tấn công.

Tuy nhiên, bài toán dứt điểm đang là nỗi lo khi các trụ cột như Tuấn Hải hay Tiến Linh có dấu hiệu chững lại. Đây là thời điểm thích hợp để HLV Kim trao cơ hội cho những "làn gió mới" giàu khát khao như Gia Hưng, Việt Cường, hoặc chờ đợi sự trở lại của Xuân Son. Bên cạnh đó, khả năng sút xa của tuyến hai với Quang Hải, Hai Long hay Xuân Mạnh sẽ là chìa khóa quan trọng để phá vỡ thế "đổ bê tông" của đối thủ.

Một chiến thắng là điều nằm trong tầm tay, nhưng người hâm mộ chờ đợi một màn trình diễn tưng bừng hơn là một tỉ số tối thiểu.