Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Mỹ nhân nóng bỏng nhất UFC khoe 3 vòng bầm tím sau buổi tập vật khắc nghiệt

Sự kiện: UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới

Ngôi sao MMA Polyana Viana vừa chia sẻ hình ảnh cơ thể chi chít vết bầm sau một buổi tập vật đầy khốc liệt.

🥋 Võ sĩ hạng rơm nổi tiếng cả trong lẫn ngoài lồng sắt

Viana, 33 tuổi, thi đấu ở hạng strawweight nữ của UFC. Cô là võ sĩ người Brazil sở hữu sức hút lớn trên mạng xã hội, với hơn một triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội Instagram.

Trong bài đăng mới nhất, người đẹp “Samba” thu hút sự chú ý khi để lộ nhiều vết bầm nặng trên cơ thể.

Viana bị bầm tím khắp cơ thể

Viana bị bầm tím khắp cơ thể

👙 Bộ ảnh bikini gây chú ý và lời giải thích của Viana

Viana đăng loạt ảnh diện bikini da báo bên bể bơi. Cô viết chú thích: "Sau buổi tập vật. Những ngày cuối mùa hè”. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra những vết bầm đen trên vòng ba khi cô tạo dáng dưới trời nắng Nevada.

Rất nhanh chóng, “Bà đầm thép” đã đích thân giải thích nguồn gốc các dấu vết này. Trong phần bình luận, Viana viết: “Những vết bầm là do luyện tập”.

Một fan bình luận: “Vết thương của chiến binh”.

Một người khác xót xa nói thêm: “Cơ thể bầm dập đó cần một buổi massage hồi phục thật chậm”.

Một fan cố gắng xoa dịu Viana: “Tôi cũng thắc mắc vì sao cô bị bầm, nhưng trông cô vẫn tuyệt vời”.

Viana (áo trắng) là một chiến binh

Viana (áo trắng) là một chiến binh

🏆 Sự nghiệp võ thuật nhiều thăng trầm

Polyana Viana quê ở Sao Geraldo Do Araguaia (Brazil) đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013.Cô sở hữu đai đen Jiu-Jitsu cùng thành tích UFC: 13 trận thắng (5 bằng knock-out) và 8 trận thua sau 21 lần thượng đài.

Trận gần nhất của Viana diễn ra hồi tháng Tư, khi cô thua bằng đòn siết cổ ở hiệp hai trước Jaqueline Amorim tại Kansas City.

Cô đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, với chiến thắng gần nhất là cú knock-out bằng đòn đấm trước Jinh Yu Frey năm 2022.

Viana tập võ thuật

Viana tập võ thuật

Mỹ nhân nóng bỏng nhất UFC khoe 3 vòng bầm tím sau buổi tập vật khắc nghiệt - 4

Cô cũng sở hữu vẻ nóng bỏng

Cô cũng sở hữu vẻ nóng bỏng

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
“Quyền vương” Joshua hạ mình đấu Jake Paul vì thua vẫn nhận 2.450 tỷ đồng
“Quyền vương” Joshua hạ mình đấu Jake Paul vì thua vẫn nhận 2.450 tỷ đồng

(Tin thể thao, tin võ thuật) Anthony Joshua gây chấn động boxing khi chấp nhận thượng đài với Jake Paul bất chấp chỉ trích dữ dội, bởi khoản thù lao...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/11/2025 22:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN