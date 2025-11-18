Mỹ nhân nóng bỏng nhất UFC khoe 3 vòng bầm tím sau buổi tập vật khắc nghiệt

🥋 Võ sĩ hạng rơm nổi tiếng cả trong lẫn ngoài lồng sắt

Viana, 33 tuổi, thi đấu ở hạng strawweight nữ của UFC. Cô là võ sĩ người Brazil sở hữu sức hút lớn trên mạng xã hội, với hơn một triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội Instagram.

Trong bài đăng mới nhất, người đẹp “Samba” thu hút sự chú ý khi để lộ nhiều vết bầm nặng trên cơ thể.

Viana bị bầm tím khắp cơ thể

👙 Bộ ảnh bikini gây chú ý và lời giải thích của Viana

Viana đăng loạt ảnh diện bikini da báo bên bể bơi. Cô viết chú thích: "Sau buổi tập vật. Những ngày cuối mùa hè”. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra những vết bầm đen trên vòng ba khi cô tạo dáng dưới trời nắng Nevada.

Rất nhanh chóng, “Bà đầm thép” đã đích thân giải thích nguồn gốc các dấu vết này. Trong phần bình luận, Viana viết: “Những vết bầm là do luyện tập”.

Một fan bình luận: “Vết thương của chiến binh”.

Một người khác xót xa nói thêm: “Cơ thể bầm dập đó cần một buổi massage hồi phục thật chậm”.

Một fan cố gắng xoa dịu Viana: “Tôi cũng thắc mắc vì sao cô bị bầm, nhưng trông cô vẫn tuyệt vời”.

Viana (áo trắng) là một chiến binh

🏆 Sự nghiệp võ thuật nhiều thăng trầm

Polyana Viana quê ở Sao Geraldo Do Araguaia (Brazil) đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013.Cô sở hữu đai đen Jiu-Jitsu cùng thành tích UFC: 13 trận thắng (5 bằng knock-out) và 8 trận thua sau 21 lần thượng đài.

Trận gần nhất của Viana diễn ra hồi tháng Tư, khi cô thua bằng đòn siết cổ ở hiệp hai trước Jaqueline Amorim tại Kansas City.

Cô đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, với chiến thắng gần nhất là cú knock-out bằng đòn đấm trước Jinh Yu Frey năm 2022.

Viana tập võ thuật

Cô cũng sở hữu vẻ nóng bỏng