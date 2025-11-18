Mỹ nhân thể thao Bouchard gây sốc, mặc xuyên thấu khoe ảnh cực gợi cảm

⭐ Từ ngôi sao Wimbledon đến biểu tượng sắc đẹp của thể thao Canada

Eugenie Bouchard đã rời xa những cú “thuận tay cháy lưới” trong môn tennis, nhưng sức hút của cựu tay vợt số 5 thế giới thì vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Và lần này, “nàng thơ tennis” tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng loạt ảnh mặc áo xuyên thấu cực táo bạo trong buổi tối thưởng thức cocktail ở New York.

Bouchard gây sốt với hình ảnh mới nhất tại Mỹ

Người hâm mộ lập tức đổ xô vào phần bình luận, tung hô bằng những mỹ từ như: “Điều tuyệt nhất Canada từng sản sinh… đó chính là Bouchard”. Hay ngắn gọn hơn: “Tuyệt đẹp”, và “Nữ hoàng của sắc đẹp".

Bouchard một lần nữa chứng minh rằng, dù đã rời sân đấu, cô vẫn là ngôi sao tạo sóng lớn nhất mỗi khi xuất hiện.

💔 Từ Wimbledon 2014 đến ngày chia tay trong nước mắt

Eugenie Bouchard không phải cái tên xa lạ trong thế giới thể thao. Năm 2014, cô tạo nên mùa giải trong mơ khi lọt vào chung kết Wimbledon, vào bán kết Australian Open và Roland Garros, leo lên hạng 5 thế giới, trở thành siêu sao lớn nhất của tennis Canada trong thập niên 2010.

Nhưng chấn thương kéo dài, phong độ trồi sụt, cùng sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới… khiến sự nghiệp của cô rẽ sang chiều hướng khác.

Cuối tháng 7 vừa qua, Bouchard chính thức nói lời giã từ quần vợt chuyên nghiệp sau trận thua Belinda Bencic tại National Bank Open ở Montreal, ngay tại quê nhà. Thua trận rồi bật khóc, Bouchard nói một câu khiến người hâm mộ nghẹn lại: “Tôi đã cố hết sức. Đến lúc phải khép lại chương này”.

Trước đó vài tuần, cô còn khiến khán giả bất ngờ khi “tái xuất tennis” dù đã thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Một hành trình kỳ lạ, nỗ lực nhưng cũng giàu cảm xúc.

“Genie” (biệt danh Bouchard) tạo ra xu hướng thời trang mới sau mỗi bức ảnh

🌃 “Genie” và cuộc sống mới sau giải nghệ

Ở tuổi 31, Bouchard đã rời xa những sân đấu nảy lửa để đến với, sự kiện thời trang, các lễ khai trương nhà hàng, các buổi chụp hình thương mại, các chiến dịch quảng cáo, và những chuyến du lịch sang trọng khắp thế giới.

Trên Instagram, nơi cô sở hữu hàng triệu người theo dõi, Bouchard đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc nóng bỏng, bikini, váy dạ hội, và mới nhất là chiếc áo xuyên thấu gây sốt.

Dù không còn cầm vợt thi đấu, tay vợt Canada vẫn là cái tên được khán giả quan tâm.

Cô tham dự sự kiện, đi thảm đỏ như một ngôi sao Hollywood. Người ta vẫn nói vui rằng: “Nếu không làm vận động viên, Bouchard đã là người mẫu đúng nghĩa”.