Người đẹp bóng chuyền Kim Thanh nhận mưa lời khen, Như Quỳnh được săn đón

😍 Đối chuyền Trà My duyên dáng với sơ mi trắng

Tham dự đại hội của đơn vị chủ quản, Nguyễn Thị Trà My gây chú ý khi mặc áo sơ mi trắng. Giao diện này của đối chuyền cao 1m77 làm bất ngờ các fan khi khác xa với hình ảnh quần đùi áo số thường thấy ở trên sân.

Đối chuyền Trà My

Với việc gặp nhiều chấn thương, Trà My có một năm 2025 không để lại nhiều ấn tượng dù VTV Bình Điền Long An giành chức vô địch quốc gia. Cô nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải năm sau.

🕵️‍♀️ Chủ công Như Quỳnh gây “sốt” với các CLB trong nước

Vi Thị Như Quỳnh đang trở thành cái tên được nhiều CLB bóng chuyền trong nước săn đón khi hợp đồng của cô với CLB Quảng Ninh sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2025. Theo đó, hiện tại có 2-3 đội bóng đã tiếp cận, ngỏ ý muốn có sự phục vụ của tay đập tài năng 23 tuổi này.

Vi Thị Như Quỳnh (số 15) gây "sốt" trên thị trường chuyển nhượng

Hiện tại, Như Quỳnh đang tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Ngoài ra sau SEA Games, Như Quỳnh sẽ sang Indonesia khoác áo đội Yogya Falcons và nhiều khả năng sẽ vắng mặt tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2026.

📈 Người cũ CLB Thông tin có hợp đồng thi đấu đúng 1 trận

Ngoại binh người Nga Irina Voronkova, người từng khoác áo CLB Thông tin Binh đoàn 19 (CLB Thông tin) ở mùa giải vừa qua có hợp đồng gây chú ý. Theo đó, cô kí hợp đồng ngắn hạn với CLB Lokomotiv Kaliningrad (Nga) chỉ trong 1 trận đấu.

Irina Voronkova thi đấu đúng 1 trận cho CLB Lokomotiv Kaliningrad

Cụ thể, chủ công cao 1m90 này sẽ thi đấu trong màn so tài giữa Lokomotiv Kaliningrad và Zarechye Odintsovo tại giải vô địch quốc gia Nga. Kết thúc trận đấu này, cô sẽ lên đường sang Trung Quốc khoác áo CLB Thượng Hải.

👀 Thanh Thúy tỏa sáng không cứu được CLB Gunma Green Wings

Ở 2 lượt trận gặp CLB Hisamisu Springs trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản 2025 vừa diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/11, CLB Gunma Green Wings mà Thanh Thúy đang khoác áo đều nhận thất bại. Ở trận lượt đi vào ngày 8/11, Thanh Thúy và đồng đội thua 1-3 (21-25, 23-25, 25-17 và 19-25) và thua trận lượt về trong ngày 9/11 mới đây với cách biệt 2-3 (22-25, 25-23, 25-18, 22-25 và 21-23).

Đây là kết quả gây tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam khi mà Thanh Thúy đã chơi rất hay. Thậm chí ở trận lượt đi, chủ công cao 1m93 còn tỏa sáng rực rỡ khi ghi đến 20 điểm, là VĐV ghi nhiều điểm nhất trận. Tuy nhiên, một mình Thanh Thúy là không đủ sức giúp đội nhà giành chiến thắng.

Những kết quả này khiến CLB Gunma Green Wings chỉ đang xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 4 thắng, 6 thua sau 10 trận. Vào ngày 15/11 tới, Thanh Thúy và đồng đội sẽ đối đầu Prestige Aranmare, đội bóng đang xếp cuối bảng.

👍 Đối chuyền Kim Thanh có hy vọng cao dự SEA Games 33

Nằm trong danh sách 20 VĐV của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn cho SEA Games 33 tại Thái Lan, đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh vừa qua đã nhận được nhiều lời khen từ HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt.

Kim Thanh được đánh giá cao trước SEA Games 33

Theo đó, ông Tuấn Kiệt đánh giá rất cao về chuyên môn của Kim Thanh cũng như khả năng tiếp thu nhanh với chiến thuật của đội. Nữ VĐV xinh đẹp này được đánh giá có khả năng xoay chuyển được cục diện của trận đấu, thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác nhau như phụ công, đối chuyền…

Điều này mở ra cơ hội cho Kim Thanh có thể có tên trong danh sách rút gọn 14 tuyển thủ chính thức dự SEA Games. Trước đó, Kim Thanh từng quyết định xin nghỉ thi đấu vào cuối năm 2023 để tập trung cho việc học. Cô trở lại vào năm 2024 và có nhiều đóng góp cho 2 CLB TP.HCM và VTV Bình Điền Long An, trong đó có chức vô địch quốc gia 20-2025 của đội bóng miền Tây.

Đây cũng là lần tập trung trở lại tuyển quốc gia sau nhiều năm vắng bóng của Kim Thanh. Cô từng giành huy chương bạc tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines. Lúc đó, HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng là ông Nguyễn Tuấn Kiệt.