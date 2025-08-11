Chiếu lại màn ngược dòng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan

Hai đội trưởng Thanh Thúy và Pimpichaya làm thủ tục trước trận chung kết

Set 1, ĐT Việt Nam khởi đầu tốt nhưng đánh mất thế trận vì bắt bước một kém, để Thái Lan thắng 25-17

Chatchu-on gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những pha phát bóng khó chịu

Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp Việt Nam dẫn trước 5 điểm, nhưng lỗi liên tiếp tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược, thắng sít sao 26-24.

Nguyễn Thị Phương chơi nỗ lực trước Thái Lan

Set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân, cùng Bích Tuyền tỏa sáng, giúp Việt Nam thắng cách biệt 25-17, mở đầu cho màn lội ngược dòng khó tin

Kể từ thời điểm này, các cô gái Thái Lan không còn là chính mình trước sự thăng hoa của đội chủ nhà

Bích Thủy (số 25) là một trong những VĐV chơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam tại chặng 2

VĐV xuất sắc của Thái Lan là Chatchu-on cũng mắc khá nhiều lỗi bước một trong các set 3 và 4

Lâm Oanh và Bích Thủy bùng nổ trong 3 set sau

Set 4, Như Quỳnh tiếp tục san sẻ gánh nặng ghi điểm với Bích Tuyền, giúp đội nhà thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định

Một pha chắn đôi Lâm Oanh và Bích Thủy trước cú đập của đối phương

CĐV tiếp lửa cho ĐT Việt Nam từ các khán đài Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tối 10/8

Đây chính là động lực góp phần tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục cho các cô gái Việt Nam

Thanh Thúy sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, cô thi đấu nỗ lực san sẻ gánh nặng với Bích Tuyền