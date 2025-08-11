Chiếu lại màn ngược dòng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan để lần đầu đoạt chức vô địch SEA V.League.
Hai đội trưởng Thanh Thúy và Pimpichaya làm thủ tục trước trận chung kết
Set 1, ĐT Việt Nam khởi đầu tốt nhưng đánh mất thế trận vì bắt bước một kém, để Thái Lan thắng 25-17
Chatchu-on gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những pha phát bóng khó chịu
Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp Việt Nam dẫn trước 5 điểm, nhưng lỗi liên tiếp tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược, thắng sít sao 26-24.
Nguyễn Thị Phương chơi nỗ lực trước Thái Lan
Set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân, cùng Bích Tuyền tỏa sáng, giúp Việt Nam thắng cách biệt 25-17, mở đầu cho màn lội ngược dòng khó tin
Kể từ thời điểm này, các cô gái Thái Lan không còn là chính mình trước sự thăng hoa của đội chủ nhà
Bích Thủy (số 25) là một trong những VĐV chơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam tại chặng 2
VĐV xuất sắc của Thái Lan là Chatchu-on cũng mắc khá nhiều lỗi bước một trong các set 3 và 4
Lâm Oanh và Bích Thủy bùng nổ trong 3 set sau
Set 4, Như Quỳnh tiếp tục san sẻ gánh nặng ghi điểm với Bích Tuyền, giúp đội nhà thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định
Một pha chắn đôi Lâm Oanh và Bích Thủy trước cú đập của đối phương
CĐV tiếp lửa cho ĐT Việt Nam từ các khán đài Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tối 10/8
Đây chính là động lực góp phần tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục cho các cô gái Việt Nam
Thanh Thúy sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, cô thi đấu nỗ lực san sẻ gánh nặng với Bích Tuyền
Bích Tuyền thừa nhận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong 2 set đầu trước Thái Lan, nhưng sau đó có sự điều chỉnh để lội ngược dòng,...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2025 22:43 PM (GMT+7)