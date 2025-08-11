Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

jasmine-vs-maria
Cincinnati Open
Jasmine Paolini 2
Maria Sakkari 0
karen-vs-valentin
Cincinnati Open
Karen Khachanov 2
Valentin Royer 0
alex-vs-reilly
Cincinnati Open
Alex De Minaur 0
Reilly Opelka 2
xinyu-vs-coco
Cincinnati Open
Xinyu Wang 0
Coco Gauff 2
clara-vs-ajla
Cincinnati Open
Clara Tauson 2
Ajla Tomljanovic 1
learner-vs-andrey
Cincinnati Open
Learner Tien 0
Andrey Rublev 2
roberto-vs-cameron
Cincinnati Open
Roberto Bautista Agut 2
Cameron Norrie 0
camila-vs-jelena
Cincinnati Open
Camila Osorio -
Jelena Ostapenko -
damir-vs-carlos
Cincinnati Open
Damir Dzumhur 1
Carlos Alcaraz 2
luca-vs-denis
Cincinnati Open
Luca Nardi 2
Denis Shapovalov 1
adam-vs-daniil
Cincinnati Open
Adam Walton 2
Daniil Medvedev 1
ben-vs-camilo
Cincinnati Open
Ben Shelton 1
Camilo Ugo Carabelli 0
nishesh-vs-alexander
Cincinnati Open
Nishesh Basavareddy -
Alexander Zverev -

Chiếu lại màn ngược dòng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan để lần đầu đoạt chức vô địch SEA V.League.

Hai đội trưởng Thanh Thúy và Pimpichaya làm thủ tục trước trận chung kết

Hai đội trưởng Thanh Thúy và Pimpichaya làm thủ tục trước trận chung kết

Set 1, ĐT Việt Nam khởi đầu tốt nhưng đánh mất thế trận vì bắt bước một kém, để Thái Lan thắng 25-17

Set 1, ĐT Việt Nam khởi đầu tốt nhưng đánh mất thế trận vì bắt bước một kém, để Thái Lan thắng 25-17

Chatchu-on gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những pha phát bóng khó chịu

Chatchu-on gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những pha phát bóng khó chịu

Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp Việt Nam dẫn trước 5 điểm, nhưng lỗi liên tiếp tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược, thắng sít sao 26-24.

Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp Việt Nam dẫn trước 5 điểm, nhưng lỗi liên tiếp tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược, thắng sít sao 26-24.

Nguyễn Thị Phương chơi nỗ lực trước Thái Lan

Nguyễn Thị Phương chơi nỗ lực trước Thái Lan

Set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân, cùng Bích Tuyền tỏa sáng, giúp Việt Nam thắng cách biệt 25-17, mở đầu cho màn lội ngược dòng khó tin

Set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân, cùng Bích Tuyền tỏa sáng, giúp Việt Nam thắng cách biệt 25-17, mở đầu cho màn lội ngược dòng khó tin

Kể từ thời điểm này, các cô gái Thái Lan không còn là chính mình trước sự thăng hoa của đội chủ nhà

Kể từ thời điểm này, các cô gái Thái Lan không còn là chính mình trước sự thăng hoa của đội chủ nhà

Bích Thủy (số 25) là một trong những VĐV chơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam tại chặng 2

Bích Thủy (số 25) là một trong những VĐV chơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam tại chặng 2

VĐV xuất sắc của Thái Lan là Chatchu-on cũng mắc khá nhiều lỗi bước một trong các set 3 và 4

VĐV xuất sắc của Thái Lan là Chatchu-on cũng mắc khá nhiều lỗi bước một trong các set 3 và 4

Lâm Oanh và Bích Thủy bùng nổ trong 3 set sau

Lâm Oanh và Bích Thủy bùng nổ trong 3 set sau

Set 4, Như Quỳnh tiếp tục san sẻ gánh nặng ghi điểm với Bích Tuyền, giúp đội nhà thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định

Set 4, Như Quỳnh tiếp tục san sẻ gánh nặng ghi điểm với Bích Tuyền, giúp đội nhà thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định

Một pha chắn đôi Lâm Oanh và Bích Thủy trước cú đập của đối phương

Một pha chắn đôi Lâm Oanh và Bích Thủy trước cú đập của đối phương

CĐV tiếp lửa cho ĐT Việt Nam từ các khán đài Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tối 10/8

CĐV tiếp lửa cho ĐT Việt Nam từ các khán đài Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình tối 10/8

Đây chính là động lực góp phần tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục cho các cô gái Việt Nam

Đây chính là động lực góp phần tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục cho các cô gái Việt Nam

Thanh Thúy sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, cô thi đấu nỗ lực san sẻ gánh nặng với Bích Tuyền

Thanh Thúy sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, cô thi đấu nỗ lực san sẻ gánh nặng với Bích Tuyền

Bích Tuyền tiết lộ chiêu đánh bại Thái Lan
Bích Tuyền tiết lộ chiêu đánh bại Thái Lan

Bích Tuyền thừa nhận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong 2 set đầu trước Thái Lan, nhưng sau đó có sự điều chỉnh để lội ngược dòng,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thiên Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2025 22:43 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN