Bích Tuyền tiết lộ chiêu đánh bại Thái Lan

Những tưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại trên sân nhà trong trận chung kết chặng 2 SEA V-League 2025 khi thua 2 set đầu trước Thái Lan. Nhưng sự điều chỉnh kịp thời về nhân sự và lối chơi, đặc biệt là màn tỏa sáng của Bích Tuyền, giúp các cô gái Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

"Thái Lan chủ động gây khó khăn cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từ những cú giao bóng tấn công, vì thế trong 2 ván đầu chúng tôi có phần bị choáng ngợp, mắc khá nhiều lỗi.

Bước sang ván 3, nhờ sự động viên cùng điều chỉnh từ HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nên chúng tôi dần khắc phục được khâu phòng thủ, bắt bước một tốt hơn, từ đó phát huy được điểm mạnh trên hàng tấn công để giành chiến thắng", Bích Tuyền nói.

Bích Tuyền có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Trung Kiên

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan. Không chỉ giành chức vô địch, Bích Tuyền và các đồng đội cũng nhận nhiều danh hiệu cá nhân khác.

Theo đó, với màn thể hiện ấn tượng trong 3 trận đấu ở chặng 2, Bích Tuyền được vinh danh ở hai hạng mục là "Đối chuyền xuất sắc nhất" và "VĐV xuất sắc toàn diện". Tay đập sinh năm 2000 là người ghi điểm nhiều nhất cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận gặp Thái Lan (45 điểm).

Bích Tuyền nhận cú đúp danh hiệu cá nhân. Ảnh: Trung Kiên

Ngoài ra, Vi Thị Như Quỳnh nhận giải "Chủ công xuất sắc nhất", bên cạnh đối thủ Chatchuon Moksri của Thái Lan. Một VĐV khác của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Trần Thị Bích Thủy nhận giải "Phụ công xuất sắc nhất", cùng với Wimonrat Thanapan của Thái Lan. Giải thưởng "Libero xuất sắc nhất" thuộc về Jazareno (Philippines), còn Pornpun (Thái Lan) nhận danh hiệu "Chuyền hai xuất sắc nhất".