Thái Lan thua đau ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, HLV Kiattipong muốn "đòi nợ" ở SEA Games

🏐 Thái Lan thua đau tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Tối ngày 10/8/2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại đối thủ kình địch Thái Lan với tỉ số 3-2 trong trận chung kết chặng 2 giải SEA V.League 2025, diễn ra tại nhà thi đấu Ninh Bình, Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành chức vô địch một chặng của SEA V.League, phá vỡ sự thống trị tuyệt đối của Thái Lan kể từ năm 2019.

Ông Kiattipong hướng tới giải thế giới và SEA Games sau trận thua Việt Nam tại chặng 2 SEA V.League

Dù bị dẫn trước 0-2 sau các set đầu với tỉ số 17-25 và 24-26, các cô gái Việt Nam không nao núng. Với sự nỗ lực bùng nổ của các ngôi sao như Nguyễn Thị Bích Tuyền và Trần Thị Thanh Thúy, đội chủ nhà đã lần lượt thắng lại set 3 (25-17), set 4 (25-22), và bước vào set quyết định. Ở set 5 gay cấn, Việt Nam giành thắng lợi 16-14 với điểm cuối cùng ghi bởi Bích Tuyền.

Chiến thắng lịch sử này đã phá tan chuỗi 11 lần thất bại liên tiếp của Việt Nam trước Thái Lan trong các trận chung kết SEA Games và mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ bóng chuyền nước nhà. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), Thái Lan đang đứng thứ 21 còn Việt Nam thứ 22, cho thấy sự sát sao về trình độ hai đội trong khu vực Đông Nam Á.

🥇 Đội tuyển Thái Lan hướng tới giải thế giới, SEA Games

Ông Kiattipong Radchatagriengkai, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan, sau thất bại đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể bảo vệ được chức vô địch SEA V.League lần đầu tiên sau nhiều năm thống trị.

Ông Kiattipong nói với Thairath: "Chúng tôi biết đây là một trận đấu khó khăn, khi Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã cố gắng hết sức để đối đầu với chúng tôi, sử dụng những cầu thủ chủ chốt để đối đầu với chúng tôi. Các cầu thủ của chúng tôi hiểu điều này, và tất cả đều đã cố gắng hết sức. Tôi muốn khen ngợi tất cả mọi người. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành chiến thắng".

"Chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và SEA Games. Trong giải đấu này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều vận động viên thể hiện tiềm năng của mình. Trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng chúng tôi không thể đánh bại Việt Nam", ông Kiattipong nói thêm.

Bỏ lại thất bại, Thái Lan đang hướng về những mục tiêu dài hơi với quyết tâm cao độ để tái lập vị thế ở đấu trường khu vực và thế giới, trong khi Việt Nam cũng sẽ tự tin chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games năm nay với tinh thần và sự hưng phấn cao độ từ chiến tích vừa qua.

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam là dấu mốc quan trọng cho và mở ra trang mới trong cuộc cạnh tranh bóng chuyền nữ Đông Nam Á, hứa hẹn nhiều trận đấu hấp dẫn và gay cấn trong tương lai gần.