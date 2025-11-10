Sao bóng chuyền Thái Lan chấn thương, Thanh Thúy bị chỉ trích vô cớ

Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy, bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ Thái Lan sau một pha va chạm tại giải vô địch bóng chuyền nữ Nhật Bản 2025, khiến tuyển thủ quốc gia Hattaya Bamrungsuk dính chấn thương. Sự việc diễn ra chỉ một tháng trước thềm SEA Games 33, nơi Thái Lan là chủ nhà.

Thanh Thúy trực tiếp khiến VĐV Thái Lan bị đau

Pha va chạm nhạy cảm gây tranh cãi

Ngày 9/11, trong trận đấu giữa Gunma Green Wings và Queenseis, Thanh Thúy và Hattaya Bamrungsuk đối đầu nhau ở lưới. Khi Thanh Thúy bật nhảy để xử lý pha bóng, Hattaya vô tình giẫm phải chân của "4T" và bị chấn thương cổ chân hoặc mắt cá, phải rời sân ngay sau đó. Thanh Thúy cũng có dấu hiệu đau trong những hiệp tiếp theo.

Pha va chạm này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều fan Thái Lan lên tiếng chỉ trích Thanh Thúy, cho rằng cô cố tình gây thương tích cho Hattaya.

"4T (biệt danh của Thanh Thúy) thiếu trách nhiệm, không quay ra xin lỗi Toey", một fan Thái Lan bình luận.

"Người giẫm lên chân Toey là tuyển thủ Việt Nam - 4T. Không có lời xin lỗi nào cả", người khác thêm vào.

"SEA Games 33 sắp tới rồi, liệu đây có phải hành vi cố tình?", người khác đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, các hình ảnh chậm cho thấy chân Thanh Thúy tiếp đất trước, và Hattaya vô tình rơi xuống và giẫm phải. Đây là một pha va chạm hy hữu, không ai có ý định gây hại. Thanh Thúy cũng chủ động hỏi thăm Hattaya, và tuyển thủ Thái Lan đáp lại thiện chí.

Hattaya (áo trắng) bị đau sau pha tiếp đất

Phản ứng từ người hâm mộ Việt Nam

Trước làn sóng chỉ trích, người hâm mộ Việt Nam lên tiếng bảo vệ Thanh Thúy. "Cần xem lại kĩ tình huống trước khi bình luận, Thanh Thúy tiếp đất trước, tay đập Thái Lan chấn thương là do thiếu may mắn thôi", một tài khoản viết.

"Cô ấy đã ra kí hiệu tay xin lỗi và Hattaya đã đáp lại", người thứ hai khẳng định, Thúy vô cùng có trách nhiệm dù vô tình làm đối thủ đau.

Chấn thương của Hattaya Bamrungsuk là tin dữ với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, vốn đã mất hai chủ công Wipawee Srithong và Donphon Sinpho trước thềm SEA Games 33. Hattaya, phụ công số một của Thái Lan trong suốt hơn một thập niên, càng trở nên quan trọng, vì vậy phản ứng sốt ruột từ fan Thái Lan là có thể hiểu được.