"Hoa khôi" bóng chuyền 1m82 khiến fan "mê đắm" với loạt bikini nóng bỏng

Tại VTV Cup 2025, khán giả đến nhà thi đấu không chỉ để xem những pha bóng nghẹt thở, mà còn để chiêm ngưỡng một trong những gương mặt xinh đẹp, tài năng, và Leila Jane Cruz, là chủ nhân danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2025.

Leila trưởng thành từ bóng chuyền đại học Philippines

Nếu như trên sân, Leila là tay đập sắc bén, thì ngoài đời, cô biến sân chơi mạng xã hội thành địa điểm lôi cuốn khán giả với thần thái vừa ngọt ngào, vừa rực lửa. Đặc biệt, những bức ảnh bikini của mỹ nhân cao 1m82 trên Instagram khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Leila sở hữu nét đẹp tự nhiên, khuôn mặt sáng, đôi mắt biết cười và phong thái vô cùng thân thiện. Chỉ cần đứng trên sân, cô đã làm cả nhà thi đấu… sáng đèn thêm lần nữa.

🏐 Nổi bật trên sân, lôi cuốn ngoài đời

Sinh năm 2000, cao 1m82, thuận tay phải, Leila hiện thi đấu vị trí Opposite (đối chuyền) cho Solar Spikers tại Philippines. Trước đó, cô từng khoác áo De La Salle Lady Spikers, một trong những đội bóng chuyền đại học mạnh nhất Manila.

VTV Cup 2025 là bước ngoặt bất ngờ, một số trụ cột của Philippines không thể sang Việt Nam, và Leila được trao cơ hội thi đấu quốc tế. Cô đã thể hiện chuyên môn tốt mà còn trở thành đại diện hình ảnh nổi bật nhất của giải.

Cô là chủ nhân danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2025

🌴 Loạt ảnh bikini gây sốt trên Instagram cá nhân

Nếu VTV Cup đưa Leila đến gần khán giả châu Á, thì Instagram mang cô đến với thế giới. Tài khoản của Leila hiện có gần 80.000 người theo dõi.

Trang cá nhân của Leila giống như một cuốn nhật ký sống đầy năng lượng, tập gym, check-in du lịch, khoảnh khắc nhí nhảnh cùng đồng đội… Đặc biệt, loạt ảnh bikini khiến fan rần rần bày tỏ những lời khen.

Vóc dáng săn chắc, làn da rám nắng khỏe khoắn, phong cách gợi cảm... của Leila được nhận lời khen từ fan: "Leila không chỉ tài năng, cô ấy như ngôi sao, tỏa sáng trên sân bóng vậy".

Số người hâm mộ Leila hiện vẫn tăng theo từng ngày, và cột mốc đạt 100.000 người theo dõi với đối chuyền Philippines không còn xa.

Những hình ảnh bikini lôi cuốn của tay đập 24 tuổi