Sao bóng chuyền Thanh Thúy có tin vui, bất ngờ ghé quán phở hot nhất mạng xã hội

😀 Chủ công Thanh Thúy có tin vui, cùng đồng đội ghé “phở anh Hai”

Trước đó trong trận đấu lượt về giải bóng chuyền nữ vô địch Nhật Bản 2025 gặp CLB Kurobe Aqua Fairies vào ngày 2/11, Trần Thị Thanh Thúy đã không được ban huấn luyện đội bóng Gunna Green Wings điền vào danh sách thi đấu. Kèm với những biểu hiện bị đau ở trận đấu trước, người hâm mộ tỏ ra rất lo lắng cho việc chủ công cao 1m93 có thể tái phát chấn thương đầu gối.

Thanh Thúy và đồng đội ghé quán phở hot nhất mạng xã hội

Theo thông tin mới đây từ CLB chủ quản, Thanh Thúy chỉ bị căng cơ gót chân trong quá trình luyện tập cho trận lượt về. Đây là chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng ban huấn luyện đã quyết định cho cô được nghỉ ngơi. Từ đầu mùa giải, Thanh Thúy chưa bỏ lỡ trận đấu nào và có nhiều đóng góp quan trọng cho đội bóng trên cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Hiện tại, Gunna Green Wings đang xếp hạng 9. Thanh Thúy và đồng đội sẽ tiếp đón CLB Hisamitsu Springs (xếp hạng 5) vào ngày 8/11 tới đây. Chủ công 1m93 cũng là trụ cột quan trọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho mục tiêu giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12 năm nay.

Chủ công cao 1m93 chỉ gặp chấn thương nhẹ

Song song với tin vui về tình trạng chấn thương không nghiêm trọng của Thanh Thúy, cộng đồng bóng chuyền còn đang chia sẻ một hình ảnh khá hài hước. Trong ảnh, chủ công cao 1m93 cùng người đồng đội Olivia Rozanski (Ba Lan) có màn check-in tại quán “phở anh Hai”, một địa chỉ hư cấu trong một trò chơi do người Việt Nam tạo ra đang gây “sốt” toàn thế giới. Được biết, đây là hình ảnh ghép được các fan của Thanh Thúy tạo ra nhằm mang đến tiếng cười thư giãn cho mọi người.

⚔️ Người đẹp Kim Huệ chuẩn bị thi giải pickleball chuyên nghiệp

Cựu phụ công lừng danh Phạm Thị Kim Huệ đã thông báo trên trang cá nhân việc mình sẽ tham dự một giải đấu pickleball lớn vào cuối tháng 11 tới đây tại Hà Nội. Tuy là một tay ngang đến với pickleball, cựu tuyển thủ xinh đẹp cao 1m82 này lại gây bất ngờ khi tranh tài ở nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp.

Kim Huệ chuẩn bị tranh tài pickleball ở nội dung chuyên nghiệp

“Đối thủ thì chuyên nghiệp nhưng đam mê thì ngang nhau. Không có bước tiến nào là dễ dàng. Tôi đến để học hỏi, cống hiến và bứt phá. Không ngán ai hết, chỉ sợ…bóng bay lệch. Hãy cổ vũ cho sự liều lĩnh này”, Kim Huệ hài hước chia sẻ.

Kim Huệ bắt đầu tập luyện pickleball từ cuối năm 2024. Với nền tảng của một VĐV thể thao chuyên nghiệp, cô tiến bộ rất nhanh và đã từng giành chức vô địch ở một số giải pickleball phong trào. Ngoài pickleball và bóng chuyền, Kim Huệ còn tập luyện và chơi tốt khá nhiều môn thể thao khác như yoga, golf, bóng đá, bơi lội...

💪 Lý Thị Luyến cao nổi bật trong đội hình CLB tại Mông Cổ

Vào ngày 5/11 vừa qua, Lý Thị Luyến đã có trận đấu chính thức ra mắt CLB Hobby Ace tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Mông Cổ 2025. Với chiều cao lên đến 1m95, phụ công của Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ với chiều cao nổi bật so với các VĐV khác. Cô thi đấu tích cực, có nhiều pha chắn bóng hay. Tuy nhiên, đội bóng của cô để thua sát nút 2-3 trước CLB Khilchin.

Màn ra mắt của Lý Thị Luyến tại Mông Cổ

Đây là lần xuất ngoại đầu tiên của phụ công sinh năm 2000. Hobby Ace là đội bóng có nhiều thành tích tại Mông Cổ, trong đó nổi bật là 3 lần giành ngôi á quân quốc gia. Ngoài Lý Thị Luyến, CLB này còn đang sở hữu 2 ngoại binh khác, một trong số này là Hikaru Tamura (Nhật Bản).