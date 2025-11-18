Alcaraz rút lui khỏi Davis Cup, nuối tiếc chia tay mùa giải 2025 vì chấn thương

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã chính thức khép lại mùa giải 2025 theo cách không ai mong muốn. Dù đã có mặt tại Bologna để chuẩn bị cho trận tứ kết Davis Cup gặp Cộng hòa Séc, tay vợt số 1 thế giới buộc phải rút lui sau khi kết quả kiểm tra xác nhận anh gặp phù cơ (edema) ở vùng đùi sau gân kheo phải.

Sau ATP Finals, Alcaraz buộc phải rút lui khỏi giải tennis đồng đội Davis Cup 2025 vì chấn thương

🔥 Chấn thương đến từ trận thua Sinner tại ATP Finals

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Alcaraz gặp vấn đề khi cố gắng trả giao bóng trong trận chung kết ATP Finals 2025 trước Jannik Sinner. Dù vẫn hoàn thành trận đấu, Alcaraz thừa nhận sau đó rằng đôi lúc anh đã tự hỏi: “Nếu tôi cố gắng thực hiện những pha đánh bùng nổ quen thuộc thì điều gì sẽ xảy ra?”

MRI cho thấy vùng gân kheo phải bị tổn thương dạng phù cơ, một chấn thương mềm dễ tái phát nếu vận động mạnh. Đội ngũ của Alcaraz đã quyết định hành động an toàn nhất, ngừng thi đấu ngay lập tức.

🇪🇸 Cú sốc với đội tuyển Tây Ban Nha tại Davis Cup

Alcaraz được dự kiến ra sân thứ Năm (20/11) trong trận gặp Jiri Lehecka và Jakub Mensik của tuyển CH Séc. Quyết định rút lui đến vào phút chót khiến Tây Ban Nha rơi vào thế bị động, nhất là khi Alejandro Davidovich Fokina vốn đã không được triệu tập.

Không chỉ mất Alcaraz, Davis Cup năm nay còn vắng Jannik Sinner và Lorenzo Musetti. Alexander Zverev trước đó thẳng thắn chỉ trích giải đấu sau khi đổi thể thức, cho rằng nó “không còn giống Davis Cup thật sự”.

📉 Mùa giải 2025 khép lại bằng sự tiếc nuối

Năm 2025 được xem là mùa giải hay nhất sự nghiệp của Alcaraz, 8 danh hiệu, số 1 thế giới, 2 Grand Slam, và đánh bại gần như toàn bộ các đối thủ mạnh nhất. Nhưng thất bại tại ATP Finals trước Sinner, rồi chấn thương ngay sau đó, khiến anh không thể kết thúc năm bằng một màn trình diễn trọn vẹn trong màu áo đội tuyển.

Rút lui khỏi Davis Cup là sự cố ngoài ý muốn, nhưng cũng là bước lùi cần thiết để bảo vệ cơ thể trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng khắc nghiệt.

Điểm tích cực, việc rút lui giúp Alcaraz có đủ thời gian nghỉ ngơi trước mùa giải 2026, thời điểm anh và Sinner sẽ bước vào cuộc đua mới được dự báo còn căng thẳng hơn cả năm nay.

Tạm chia tay trong tiếc nuối, nhưng Alcaraz sẽ trở lại. Và với cách Sinner đang thăng hoa, cuộc đối đầu giữa hai tay vợt trẻ xuất sắc nhất thế giới hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa trong năm tới.