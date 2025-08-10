Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Choáng váng set 1 (SEA V-League)
(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan mang đến những cảm xúc đặc biệt. Trận đấu này chứng kiến những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.
Sau những gì đã thể hiện trên đất Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam đặc biệt quyết tâm trong trận tái đấu. “Những ngôi sao vàng” nhập cuộc tốt và dẫn trước 3-0.
Việt Nam (áo xanh) thi đấu quyết tâm
Nhưng đó lại là những phút giây thi đấu ấn tượng hiếm hoi của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trong set 1. Bởi lẽ, khoảng thời gian sau đó chứng kiến sự vượt trội của các cô gái Thái Lan.
Một mình Bích Tuyền đang gánh cả nhiệm vụ ghi điểm cho nữ Việt Nam. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ và khoảng cách vẫn rất lớn. Set 1 khép lại với chiến thắng 25-17 dành cho Thái Lan, sau cú “nã đại bác” dọc dây của Ajcharaporn.
