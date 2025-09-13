Cao Nhân Minh Quân vô địch bi-a quốc gia, ngược dòng ở trận "siêu kinh điển"

🎉 Ngược dòng trận siêu kinh điển

Giải vô địch carom cúp quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 10-17/9 tại Phường Phú Thủy (Tỉnh Lâm Đồng). Giải quy tụ hơn 400 cơ thủ carom tốt nhất Việt Nam tranh tài ở 4 nội dung carom 1 băng nam, carom 3 băng U22, carom 3 băng nam và carom 3 băng nữ.

"Vua bi-a dù" Nguyễn Cao Nhân Minh Quân vô địch cúp quốc gia 2025

Trong đó, trận bán kết 1 nội dung carom 1 băng nam diễn ra trưa ngày 12/9 giữa Nguyễn Cao Nhân Minh Quân và Võ Phước Thành thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Bởi lẽ, đây là hai cao thủ bậc nhất Việt Nam không chỉ ở thể loại carom 1 băng mà còn là ở thể loại libre cadre.

Khởi đầu hiệp 1, Phước Thành sớm có một đường cơ ghi 37 điểm để dẫn trước 40-3 trước khi tạo lợi thế 52-13 sau hiệp 1. Tuy nhiên sang hiệp 2, Minh Quân liên tục ghi điểm để rút ngắn cách biệt. Với một series 20 điểm, “vua bi-a dù” dẫn ngược lại 65-63, đưa trận đấu về thế giằng co. Lúc này, Minh Quân tung ra tiếp một đường cơ 20 điểm, bứt lên dẫn 85-69 trước khi thắng chung cuộc 100-81 sau 14 lượt cơ.

🏆 Lên ngôi vô địch quốc gia sau 5 năm

Ở trận chung kết diễn ra vào chiều cùng ngày, Nguyễn Cao Nhân Minh Quân so tài với Nguyễn Hữu Thanh, cơ thủ đã giành chiến thắng trước nhà vô địch carom 1 băng châu Á 2024 Phạm Cảnh Phúc ở trận bán kết còn lại.

Đoàn Billiards TP.HCM thâu tóm toàn bộ huy chương ở nội dung carom 1 băng

Trận chung kết diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Hữu Thanh khởi đầu với series 23 điểm. Minh Quân đáp trả với đường cơ 21 điểm. Trong thế trận giằng co, Minh Quân cho thấy đẳng cấp với đường cơ 35 điểm để dẫn trước 66-37 sau hiệp 1.

Mặc dù trong hiệp 2, Hữu Thanh đã rút ngắn đáng kể cách biệt xuống chỉ còn 66-73, Minh Quân vẫn bản lĩnh để duy trì lợi thế, thắng chung cuộc 100-80 sau 17 lượt cơ. Kết quả này cũng đánh dấu việc Minh Quân có chức vô địch quốc gia sau 5 năm. Lần gần nhất, Minh Quân vô địch giải đấu cúp quốc gia là vào năm 2020 tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đoàn Billiards TP.HCM ghi dấu ấn lớn, thâu tóm toàn bộ huy chương ở nội dung carom 1 băng khi cả 4 tay cơ Minh Quân (vô địch), Nguyễn Hữu Thanh (á quân), Phạm Cảnh Phúc và Võ Phước Thành (đồng hạng Ba) đều thuộc đơn vị này.