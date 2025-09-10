Chưa từng có: Hoàng "SAO" đấu dàn cao thủ bi-a, tranh cúp thế giới ở Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam trở thành điểm hẹn của những siêu sao hàng đầu bi-a pool khi đăng cai giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 (Predator WPA Men’s 10-ball World Championship). Sự kiện sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM từ ngày 17 đến 28/9, với tổng quỹ thưởng lên đến gần 7 tỷ đồng.

Hoàng "Sao" Việt Nam có cơ hội đua tài với Fedor Gorst (bên phải) ngay tại TP Hồ Chí Minh

✨ Dàn sao thế giới hội tụ tại TP.HCM

Giải đấu quy tụ 96 cơ thủ hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều ngôi sao sáng giá như đương kim vô địch Carlo Biado, “Thần cơ” người Đức Joshua Filler, Shane Van Boening (Mỹ), Fedor Gorst (Mỹ, số 1 thế giới), anh em nhà Ko (Ko Pin Yi và Ko Ping Chung), cùng hàng loạt cao thủ châu Âu và châu Á khác.

Đặc biệt, Dương Quốc Hoàng, cơ thủ số 1 Việt Nam, được người hâm mộ trìu mến gọi là Hoàng “Sao”, sẽ góp mặt cùng đồng đội Phạm Phương Nam tại vòng chung kết. Ngoài ra, nhiều cơ thủ Việt khác vẫn có cơ hội chen chân qua vòng khởi động.

Ở giai đoạn một, các cơ thủ sẽ thi đấu theo thể thức loại kép (2 mạng) để chọn ra 32 tay cơ xuất sắc nhất. Từ vòng Last 32, giải bước vào loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch. Người đăng quang sẽ nhận phần thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng).

🎱 Chuỗi sự kiện billiards quốc tế tại Việt Nam

Không chỉ có giải 10 bi nam, cùng thời điểm còn diễn ra hai giải đấu đẳng cấp khác như Poison Cues Saigon Women’s 9-ball Open (giải nữ quốc tế mở rộng), bên cạnh đó là Box Billiards Mixed Doubles Open (giải đôi nam nữ quốc tế).

Tổng giá trị giải thưởng cho chuỗi sự kiện này là 425.000 USD (11,2 tỷ đồng), con số kỷ lục trong lịch sử billiards tổ chức tại Việt Nam.

Việc đăng cai giải thế giới là cơ hội vàng để Dương Quốc Hoàng cọ xát cùng những cơ thủ hàng đầu hành tinh ngay trên sân nhà. Trước đó, Hoàng từng gây tiếng vang khi vô địch Reyes Cup 2024 cùng đội tuyển châu Á. Hiện tại, anh đang “chạy nước rút” cho một loạt giải lớn, nhằm giữ vững phong độ và hy vọng tiếp tục được chọn góp mặt tại Reyes Cup 2025 ở Manila.