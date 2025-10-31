Rộ tin Messi bị Saudi Arabia từ chối phũ phàng, lỡ hẹn tái đấu Ronaldo

Messi chọn Saudi Pro League trong thời MLS tạm nghỉ

Giờ đây, người hâm mộ bóng đá thế giới hiếm khi được chứng kiến hai siêu sao bóng đá đương đại, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi cùng thi đấu trên sân. Cơ hội gần nhất là FIFA Club World Cup 2025 khi nhiều đội bóng ngỏ lời mời CR7, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại quyết định từ chối.

Lionel Messi

Giới mộ điệu lại vừa tiếp tục mừng hụt. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Lionel Messi sẽ lựa chọn Saudi Pro League để giữ phong độ cho FIFA World Cup 2026. Do đặc thù của giải nhà nghề Mỹ (MLS), siêu sao người Argentina nhiều nhất là thi đấu tới ngày 6/12, ngày diễn ra trận chung kết MLS Cup.

Sau đó, các giải đấu tại Mỹ sẽ nghỉ khoảng hơn hai tháng và chỉ trở lại vào trung tuần tháng 2 của 2016. Bởi vậy, Messi cần nơi một nơi thi đấu để giữ phong độ trong khoảng 3 tháng. Với mức lương và thể lực hiện tại của siêu sao người Argentina, Saudi Arabia được coi là lựa chọn hợp lý. Trước đây, chủ tịch của Inter Miami, David Beckham cũng từng làm như vậy.

Saudi Arabia phũ phàng từ chối, hé lộ lý do

Tuy nhiên, Abdullah Hammad, giám đốc điều hành của học viện Mahd Sport, vừa tiết lộ Saudi Arabia đã từ chối cơ hội ấy. "Tại FIFA Club World Cup vừa qua, đội bóng của Messi (Inter Miami) đã liên hệ với tôi để tìm kiếm cơ hội thi đấu tại Saudi Arabia cho Messi. Cậu ấy muốn duy trì thể lực để chuẩn bị cho World Cup 2026 trong khi MLS nghỉ gần 4 tháng.

Tôi sắm vai cầu nối nhưng đã thất bại. Giới thượng tầng không hài lòng với bản hợp đồng này. Họ không muốn Saudi Pro League trở thành "phương án dự phòng" cho bất kỳ ai cả. Nếu Messi muốn tới, cậu ấy cần phải đặt bút vào bản hợp đồng dài hạn chứ không phải vài ba tháng".

Nếu những thông tin này là sự thật, có thể thấy Lionel Messi đang rất nghiêm túc trong việc giúp Argentina bảo vệ chức vô địch thế giới. Nếu như Saudi Arabia đã từ chối, khả năng Messi chọn trở lại châu Âu là khá cao. Trong khi đó, giới mộ điệu lại có phen tiếc hùi hụi bởi CR7 và M10 lại lỡ hẹn trên sân cỏ.

Hiện tại, Lionel Messi đang thi đấu vòng playoff của MLS 2025. Siêu sao người Argentina cùng các đồng đội đã thắng 3-1 trong trận lượt đi vòng 1/8 trước Nasville. Inter Miami sẽ thi đấu trận lượt về trên sân khách vào lúc 6h30 ngày 2/11 tới đây.