Con trai Ronaldo ra mắt U16 Bồ Đào Nha, thừa hưởng "ADN chiến thắng" từ CR7

Con trai lớn của siêu sao Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Junior vừa có lần đầu tiên thi đấu cho đội U16 Bồ Đào Nha. Tài năng trẻ sinh năm 2010 được thay vào sân trong những phút cuối trong cuộc đối đầu với U16 Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là trận ra quân của U16 Bồ Đào Nha tại giải Federations Cup Tournament diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cristianinho, con trai đầu của Cristiano Ronaldo tận hưởng chiến thắng ngay trận ra mắt U16 Bồ Đào Nha

U16 Bồ Đào Nha có bàn thắng từ khá sớm do công của Samuel Tavares ở ngay phút 13. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Filipe Ramos gặp khó trong việc tìm được bàn thắng thứ hai. Phải tới tận phút 90, U16 Bồ Đào Nha mới tìm được bàn ấn định tỉ số trận đấu. Người ghi bàn là cầu thủ vào sân thay người, Rafael Cabral.

Ngay sau bàn thắng này, Ronaldo Junior được đưa vào sân. Chỉ được thi đấu chưa đầy 5 phút nên con trai của CR7 chưa để lại được ấn tượng nào. Tuy nhiên, lần ra sân này có ý nghĩa rất quan trọng với Ronaldo Junior khi đánh dấu bước trưởng thành của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha. Ronaldo Junior đang rất gần với sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Giống như ông bố huyền thoại, Ronaldo Junior thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái. Tất nhiên, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha chưa thể chiếm lĩnh chiếc áo số 7 giống như ở đội U15. Tờ Abola của Bồ Đào Nha đặt biệt danh cho Ronaldo Junior là Cristianinho (tức Cristiano nhỏ) để phân biệt với ông bố nổi tiếng.

Ronaldo Junior vẫn còn 2 cơ hội để thể hiện tài năng tại giải Federations Cup Tournament. U16 Bồ Đào Nha sẽ thi đấu với U16 xứ Wales vào ngày thứ bảy (1/11) và U16 Anh vào ngày thứ hai (3/11).

Theo chân Ronaldo Junior tới Thổ Nhĩ Kỳ là bà nội Dolores Aveiro. Trước khi trận đấu bắt đầu, bà đã động viên tài năng trẻ với lời chúc "Tiến lên nào U16 Bồ Đào Nha" kèm theo bức ảnh hai bà cháu cùng nhau chụp ảnh bên đường pitch.