Quyết Chiến thắng áp đảo tại TP.HCM, Anh Chiến vào tứ kết giải bi-a 1,9 tỷ đồng

✨ Nguyễn Đức Anh Chiến vào tứ kết giải bi-a 1,9 tỷ đồng

Ở lượt trận vòng 16 giải carom 3 băng SY Verite Homme PBA Championship 2025 diễn ra trong ngày 6/9 tại Hàn Quốc, Nguyễn Đức Anh Chiến đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 sau 4 set đấu trước đại diện nước chủ nhà là Kim Im Gwon lần lượt với các tỉ số 15-10, 13-15, 15-4 và 15-14.

Nguyễn Đức Anh Chiến lần đầu vào tứ kết PBA Tour tiền tỷ

Với kết quả này, Anh Chiến lần đầu tiên trong sự nghiệp vào tứ kết của một chặng PBA Tour, chặng đấu có chức vô địch lên đến 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng). Anh Chiến cũng chính là đại diện cuối cùng của Việt Nam tại tour đấu lần này sau khi hàng loạt cơ thủ đồng hương khác đã bị loại, trong đó có việc cả 4 cơ thủ là Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm và Nguyễn Huỳnh Phương Linh cùng dừng bước tại vòng 32.

Đối thủ tại tứ kết của Anh Chiến cũng là một đại diện khác của Hàn Quốc Kim Hyun Woo, người đã ngoạn mục loại “phù thủy” Semih Sayginer với tỉ số 3-2 sau 5 set căng thẳng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào trưa ngày 7/9.

🎯 Trần Quyết Chiến vào top 16 giải phong trào tại TP.HCM

Sau khi giành ngôi á quân tại giải Billiards Carom 3 băng Đà Nẵng mở rộng tranh cúp AK Phúc Thịnh lần 1 năm 2025, Trần Quyết Chiến tiếp tục tham dự một giải đấu phong trào tổ chức tại TP.HCM diễn ra từ ngày 3-7/9 có chức vô địch trị giá 50 triệu đồng.

Trần Quyết Chiến lọt top 16 giải phong trào tại TP.HCM

Thi đấu tại nhánh D trong ngày 6/9, Quyết Chiến chứng tỏ đẳng cấp của tay cơ đang xếp hạng 3 thế giới khi có những chiến thắng áp đảo. Anh mở màn bằng trận thắng 30-9 trước Hoàng Quốc Tú. Sau đó, Quyết Chiến vượt qua nhà đương kim vô địch carom 1 băng châu Á Hồ Hoàng Hùng với tỉ số 30-18. Quyết Chiến tiếp tục thắng cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Nhất Hòa tỉ số 30-14 để giành quyền vào top 16 của giải.

Trong ngày 7/9, giải đấu này sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với các lượt trận từ vòng 16 đến hết chung kết. Đáng chú ý, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh nằm ở 2 nhánh khác nhau. Nếu có thể vượt qua tất cả các đối thủ, hai tay cơ nhiều duyên nợ này sẽ gặp nhau ở chung kết.

💪 Hot girl bi-a Nguyễn Thị Liên tham dự giải vô địch thế giới 2025

Theo đó, cơ thủ Nguyễn Thị Liên (hay gọi là Liên Quỳnh) là đại diện duy nhất của cho Việt Nam tranh tài tại giải billiards carom 3 băng nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Tây Ban Nha từ ngày 23-25/9. Đây được xem là giải đấu danh giá nhất hành tinh của carom 3 băng nữ được Hiệp hội carom thế giới (UMB) tổ chức.

Nguyễn Thị Liên đại diện bi-a Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025

Giải quy tụ 24 cơ nữ xuất sắc nhất thế giới đến từ nhiều quốc gia có phong trào billiards carom 3 băng phát triển mạnh như Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha...Các cơ thủ được chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 cơ thủ xuất sắc nhất mỗi bảng lọt vào vòng 16.

Liên Quỳnh sẽ nằm ở bảng G với tay cơ Claudia Lalinde (Colombia) và Estela Cardoso (Tây Ban Nha). Liên Quỳnh có được suất tham dự giải thế giới này khi cô chính là nhà vô địch carom 3 băng nữ quốc gia 2025.