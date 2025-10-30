Cặp đôi trai tài gái sắc làng tennis khoe ảnh tuyệt đẹp, hé lộ "góc khuất" tình yêu

❤️ Bộ ảnh tuyệt đẹp và những hé lộ về mối quan hệ

Taylor Fritz, tay vợt nam hạng 4 thế giới, và bạn gái Morgan Riddle, một nhân vật có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội 28 tuổi, vừa thực hiện một bộ ảnh thời trang ấn tượng. Cặp đôi, vốn đã hẹn hò từ năm 2020 và nhận được sự yêu mến lớn từ người hâm mộ tennis, đã thể hiện sự ăn ý qua nhiều phong cách trang phục khác nhau, từ đồ bơi mùa hè đến những bộ cánh ấm áp mùa thu.

Bên cạnh những hình ảnh đẹp, cả hai cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống tình yêu của mình. Riddle hài hước gọi bạn trai là "kiểu người Type-B" (thoải mái, dễ tính) khi nói về lựa chọn trang phục đời thường của anh cho buổi phỏng vấn. Họ cũng thảo luận về những thách thức khi yêu xa, do Fritz phải liên tục di chuyển khắp thế giới để thi đấu.

Taylor Fritz và Morgan Riddle tạo dáng khi tham gia buổi chụp hình cho tạp chí GQ

🚫 "Luật thép" của Fritz: Nói không với nhép môi

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất dường như không phải là khoảng cách địa lý, mà là sự khác biệt trong cách tiếp cận mạng xã hội. Fritz thừa nhận rằng các yêu cầu của mạng xã hội khiến anh "căng thẳng" và cảm thấy khó khăn để duy trì sự hiện diện trực tuyến nhiều như bạn gái influencer của mình.

Fritz và bạn gái chụp ảnh tại Laver Cup 2023

Fritz giải thích "Thỉnh thoảng, nếu không làm tôi phân tâm, cô ấy sẽ yêu cầu tôi thực hiện một số trend nào đó. Hầu hết thời gian, tôi sẽ nói, 'Cái đó hơi sến. Em không muốn làm đâu'". Riddle xen vào: "Anh ấy sẽ không nhép môi cho một video. Đó là quy tắc số một của anh ấy".

"Không đời nào. Tôi sẽ thấy nó ở khắp mọi nơi trên mạng xã hội", ngôi sao quần vợt Mỹ khẳng định. "Tôi cảm thấy tệ vì không thể làm tốt như mình có thể trên TikTok hay đăng story, những thứ tương tự. Thật khó vì để có nội dung thực sự tốt, bạn phải suy nghĩ về nó rất nhiều và dành một lượng thời gian đáng kể cho việc đó".

Fritz đặt ra "luật thép" với bạn gái của anh

✨ Cặp đôi được yêu thích và vai trò của Riddle

Bất chấp những khác biệt, Fritz và Riddle vẫn là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất làng thể thao. Riddle thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai và ghi lại mọi khoảnh khắc, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của một ngôi sao quần vợt và một nàng WAG hỗ trợ hết mình. Ngay cả sau thất bại đáng tiếc của Fritz tại US Open gần đây, Riddle vẫn đăng tải những hình ảnh tích cực, nhìn lại những kỷ niệm đẹp trong suốt hành trình của họ.

Một số hình ảnh đẹp của cặp đôi Fritz và Riddle:

Fritz và Riddle đã hẹn hò từ 2020

Riddle thường xuyên được nhìn thấy đang cổ vũ bạn trai trên khán đài tại các trận đấu của anh