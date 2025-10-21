“Dương Quá” làng bi-a ra quân ấn tượng, dàn cơ thủ nữ nhận quà ngày đặc biệt

🌟 “Dương Quá” Quốc Nam có đường cơ ấn tượng, giành chiến thắng

Trong ngày 20/10, giải billiards carom 3 băng Cúp Phúc Thịnh năm 2025 (hay gọi là Siêu Cúp Phúc Thịnh 2025) đã chính thức khởi tranh tại CLB Phúc Thịnh (Quận 12, TP.HCM). Một trong những cơ thủ gây chú ý nhất trong ngày thi đấu mở màn này là Nguyễn Quốc Nam, tay cơ có biệt danh “Dương Quá” khi chỉ thi đấu bằng một tay do cánh tay phải bị co quắp lại từ khi mới 4 tháng tuổi.

Quốc Nam tung đường cơ 6 điểm để thắng Quang Vinh

Trong lượt trận ra quân gặp Nguyễn Quang Vinh, Quốc Nam khởi đầu cực kỳ ấn tượng với một đường cơ ghi liền 6 điểm. Với những cú ra cơ có độ chính xác cao, “Dương Quá” làng bi-a carom nâng cách biệt lên thành 13-3. Quốc Nam duy trì lợi thế để thắng chung cuộc 22-13.

Đáng tiếc ở lượt trận tiếp theo, Quốc Nam đã dừng bước trước Đinh Duy Tuấn, một cơ thủ chơi tốt ở cả hai nội dung pool và carom 3 băng. Trước đó, Duy Tuấn đã thắng tay cơ kỳ cựu Hồ Quan Thái ở trận ra quân. Phải nói thêm, ở HBSF Tour 3 năm 2025 diễn ra hồi đầu tháng 10, Duy Tuấn lọt vào top 8 nội dung pool 9 bi nam.

🎁 Dàn cơ thủ nữ nhận quà trong ngày đặc biệt

Khởi tranh trong đúng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), toàn bộ cơ thủ nữ của giải đấu đã được miễn lệ phí. Song song đó, các “bóng hồng” còn nhận được một phần quà từ ban tổ chức và các nhà tài trợ.

Các nữ cơ thủ nhận quà trong ngày đặc biệt

Đáng chú ý ngay sau đó, các cơ thủ nữ đã cống hiến một màn ra quân đầy bất ngờ khi có đến 3/4 cái tên giành được chiến thắng trước các cơ thủ nam. Cụ thể, nhà vô địch SEA Games Lê Thị Ngọc Huệ thắng áp đảo 30-17 trước Nguyễn Quý Thịnh. Lương Thị Thơm thắng 27-17 trước Phạm Nhật Vũ và Nguyễn Thị Thu thắng 28-19 trước Nguyễn Văn Huấn.

Trước đó vào buổi sáng, nữ cơ thủ Hồ Thị Yến Nhi dừng bước sau khi để thua 8-30 trước Nguyễn Hồng Thanh. Ngoài ra, nữ cơ thủ Đỗ Phạm Thị Ngọc Mỹ Duyên sẽ ra sân vào ngày 21/10, ngày thi đấu có nhiều tay cơ mạnh như Nguyễn Đình Quốc, Cao Thành Trúc, Nguyễn Hữu Thanh hay nhà cựu vô địch của giải là Trần Văn Ngân.

Lương Thị Thơm cùng các cơ thủ nữ thắng ấn tượng ở trận mở màn

Phải nói thêm, giải series xuất sắc đang tạm được nắm giữ bởi Nguyễn Văn Tùng Em với cú đánh 12 điểm. Trong khi đó, Tùng Em, Phạm Quốc Thuận và Đinh Duy Tuấn đang có cùng hiệu suất cao nhất giải là 2,143 điểm/lượt cơ.