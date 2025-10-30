Cô gái “thả rông” chạy bộ khoe vòng ba 105 cm, gặp chuyện "dở khóc dở cười"

🏃‍♀️ “Thả rông” chạy bộ, thân hình bốc lửa nhờ mê thể thao

T.K.H, nữ HLV phòng gym là cái tên đã tạo ra rất nhiều tranh cãi trong giới thể thao phong trào thời gian gần đây. Theo đuổi phong cách sexy và thoải mái, cô nàng gây “sốt” khi chạy bộ với trang phục nóng bỏng, quần bó sát và không mặc áo ngực.

Cô gái gây tranh cãi khi "thả rông" chạy bộ

Bên cạnh tranh cãi, người xem cũng phải công nhận rằng nữ HLV này sở hữu body chuẩn mực, đáng mơ ước. Nhờ tập gym từ năm 2017 cũng như từng chơi rất nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bắn súng, đạp xe, chạy bộ…cô có số đo ba vòng lần lượt là 90-60-105 cm.

Cô giữ thói quen lành mạnh khi dậy sớm, chạy bộ từ lúc 6h sáng và đến phòng gym từ lúc 8h đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra, cô còn dành thời gian tham gia các hoạt động thể thao nhóm vào cuối tuần và tham dự một số giải chạy phong trào.

🍑 Tập gì để có vòng ba 105cm?

Để có được thân hình nóng bỏng và đặc biệt là vòng ba lên đến 105 cm, K.H cho biết cô sẽ không bỏ qua bài đạp đùi trong các buổi tập chân. Cô thường chọn mức tập nặng, có ít nhất 4 ngày tập chân xen kẽ 3 ngày tập thân trên trong một tuần.

Nữ HLV dành nhiều thời gian tập nặng cho các bài đạp đùi

Cô nàng cho biết thời gian đầu sẽ rất khó khăn để duy trì lịch tập luyện đều đặn nhưng dần dần, nó trở thành thói quen và là một phần trong cuộc sống.

💃 “Dở khóc dở cười” vì vòng ba quá “khủng”

Nữ HLV xinh đẹp vòng ba to tròn, săn chắc, đẹp tự nhiên tạo cho cô sự quyến rũ, tự tin, nổi bật thậm chí là tạo lợi thế vượt trội ở đám đông. Bên cạnh đó, không chỉ ngoại hình mà cả thói quen sống, tư duy của cô cũng thay đổi rất nhiều nhờ thể thao.

Cô gái cho biết rất khó để chọn được trang phục vì vòng ba quá "khủng"

Tuy nhiên, cô nàng cũng tiết lộ vòng ba “khủng” cũng tạo cho cô một số chuyện “dở khóc dở cười”, trong đó khó khăn nhất là chọn được trang phục vừa ý. Cô nàng cũng thường xuyên nhận nhiều ánh mắt, bàn tán từ mọi người. Dần dần cô cũng quen với điều này.

❤️‍🔥 Yêu bản thân và không ngừng hoàn thiện

K.H cho biết chuyện vóc dáng và trang phục của cô luôn nhận được rất nhiều ý kiến từ mọi người, ngay cả bạn bè. Dù vậy, cô hy vọng được mọi người tôn trọng sở thích cá nhân, nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn và ít phán xét.

Nữ HLV duy trì thói quen tập luyện suốt cả tuần

“Tôi luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và tập luyện không ngừng, dù có khó khăn, chấn thương cũng không bỏ cuộc. Tôi nghĩ đây là cách mà phụ nữ yêu bản thân mình, cân bằng cơ thể và cuộc sống. Tôi nghĩ mỗi cá nhân sẽ biết chọn lọc những gì tốt nhất cho chính mình”, nữ HLV chia sẻ thêm.