Quyết Chiến hạ Bao Phương Vinh để vô địch, người đẹp bi-a Kim Ga Young lập kỷ lục

🏆 Quyết Chiến vô địch kịch tính trước Bao Phương Vinh, lập hat-trick danh hiệu

Ở trận đấu chung kết giải đấu carom 3 băng phong trào diễn ra tại TP.HCM vào chiều tối ngày 7/9, Trần Quyết Chiến đối đầu với người đàn em nhiều duyên nợ là Bao Phương Vinh.

Quyết Chiến vượt qua Bao Phương Vinh để lên ngôi vô địch, cùng lúc nhận 3 giải thưởng

Chỉ trong 3 lượt cơ đầu, Quyết Chiến lần lượt ghi 8 điểm, 6 điểm và 9 điểm để dẫn trước với cách biệt lên đến 23-0 sau hiệp 1, đạt hiệu suất 7,66 điểm/lượt cơ. Những tưởng khoảng cách lớn sẽ khiến trận đấu diễn ra với thế trận một chiều thì Bao Phương Vinh đã thể hiện bản lĩnh của nhà cựu vô địch World Championship.

Đầu hiệp 2, Phương Vinh sớm có một series 9 điểm, rút ngắn tỉ số còn 13-25. Tận dụng một số đường cơ thiếu chính xác của Quyết Chiến, Phương Vinh liên tiếp có series để áp sát đối thủ với khoảng cách chỉ còn là 38-39. Ở thời điểm quyết định, Quyết Chiến kịp thời bừng tỉnh để ghi điểm số quyết định, thắng chung cuộc 40-38 sau 24 lượt cơ.

Không chỉ giành chức vô địch, Quyết Chiến còn giành thêm 2 giải thưởng phụ là Series xuất sắc với đường cơ 21 điểm và Best Game với hiệu suất đạt 5 điểm/lượt cơ ghi được ở bán kết trước đó. Đây cũng đánh dấu việc Quyết Chiến có chức vô địch sau một khoảng thời gian khá dài.

Sau giải đấu này, Quyết Chiến và các cơ thủ sẽ lên đường đi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) tham dự giải vô địch carom cúp quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 10-17/9.

👑 Người đẹp Kim Ga Young lại đăng quang

Cũng trong tối ngày 7/9 đã diễn ra trận chung kết giải carom 3 băng nữ SY Verite Homme LPBA Championship 2025 tại Hàn Quốc giữa hai người đẹp làng bi-a thế giới là Kim Ga Young và Sruong Pheavy (Campuchia).

Kim Ga Young có chiếc cúp thứ 16 tại LPBA Tour

Xứng đáng là màn thư hừng giữa hai nữ cơ thủ hàng đầu thế giới hiện nay khi trận chung kết diễn ra đầy hấp dẫn. Kim Ga Young đã 2 lần vươn lên dẫn trước khi thắng set 1 và set 3 lần lượt với các tỉ số 11-9 và 11-4. Sruong Pheavy cũng đáp trả mạnh mẽ khi thắng set 2 và set 4 với cách biệt 11-10 và 11-6.

Dù vậy ở trong 2 set đấu tiếp theo, Kim Ga Young xuất sắc thắng liên tiếp với cùng tỉ số 11-4 để thắng chung cuộc 4-2 sau 6 set đấu, qua đó giành chức vô địch cùng số tiền thưởng lên đến 40 triệu won (hơn 761 triệu đồng).

Đáng chú ý, đây là chiếc cúp thứ 16 của Kim Ga Young trong hệ thống LPBA Tour danh giá, trong đó có 3 chức vô địch LPBA World Championship, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu được nữ cơ thủ xinh đẹp này tạo ra cho giải đấu.