Sinner lại vướng tin đồn yêu mỹ nhân hơn 17 tuổi, bồ cũ của Tiger Woods

Jannik Sinner, tay vợt số 2 thế giới và đang là ứng viên số 1 cho ngôi vương Paris Masters 2025 bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông, bởi tin đồn tình cảm với huyền thoại trượt tuyết Lindsey Vonn, người hơn anh tới 17 tuổi và từng là “bóng hồng” của huyền thoại làng golf Tiger Woods.

Vonn gây nhiều đồn đoán khi xuất hiện ở khu vực cổ vũ cho Sinner tại chung kết US Open 2025

🎿 Lindsey Vonn, người phụ nữ có “liên kết đặc biệt” với Sinner

Tin đồn bắt đầu khi Lindsey Vonn xuất hiện trong khu vực cổ vũ của Sinner ở trận chung kết US Open 2025 giữa anh và Carlos Alcaraz. Hình ảnh Vonn cười rạng rỡ, trao đổi thân mật cùng đội Sinner nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người.

Tuy nhiên, Vonn, biểu tượng trượt tuyết người Mỹ và chủ nhân của danh hiệu vô địch trượt tuyết thế giới đã lên tiếng phủ nhận việc “tìm kiếm danh tiếng” hay lợi dụng tên tuổi của tay vợt người Ý.

“Tôi không gặp gỡ ai vì họ nổi tiếng. Tôi thích tìm hiểu con người, cách họ đến được vị trí hôm nay. Tôi tôn trọng nghề nghiệp của họ, cũng như họ luôn tôn trọng tôi”, Vonn chia sẻ với TIME.

Mối quan hệ giữa họ thực tế bắt nguồn từ niềm đam mê chung, môn trượt tuyết. Sinner từng là vận động viên trượt tuyết trẻ trước khi chuyển sang tennis, còn Vonn khẳng định: “Chúng tôi kết nối bởi anh ấy từng là vận động viên trượt tuyết. Sinner rất khiêm tốn, có góc nhìn rất đặc biệt về thể thao".

Họ từng cùng nhau trượt tuyết tại Ý và thậm chí chơi tennis trên mái một bảo tàng năm 2022, củng cố tin đồn “tình bạn thân thiết đặc biệt”.

💞 Sinner công khai bạn gái thật, khép lại tin đồn

Dẫu vậy, mọi đồn đoán chính thức khép lại sau lời xác nhận ngọt ngào của Sinner ngay sau khi anh vô địch Vienna Open 2025. Trong bài phát biểu nhận cúp, tay vợt 24 tuổi bất ngờ gửi lời cảm ơn “đặc biệt” đến người mẫu Đan Mạch Laila Hasanovic, cựu thí sinh Miss World và bạn gái cũ của Mick Schumacher, con trai huyền thoại F1 Michael Schumacher.

“Cảm ơn em vì luôn ở bên tôi, vì sự thấu hiểu và nỗ lực. Cảm ơn gia đình, bạn bè và tất cả những người dõi theo tôi”, Sinner nói trước hàng nghìn khán giả.

Câu nói ấy đủ để khẳng định mối quan hệ tình cảm đã được giữ kín suốt nửa năm qua. Hasanovic, 24 tuổi, quyến rũ và có phong thái thanh lịch, thường xuyên xuất hiện trên khán đài tại Roland Garros, Wimbledon, và nay là Paris Masters.

Trước Laila, Sinner từng vướng tin đồn với nhiều người mẫu và cả tay vợt Nga Anna Kalinskaya, nhưng mối quan hệ hiện tại dường như mang lại cho anh sự bình yên và tập trung hiếm có, điều phản ánh rõ trong phong độ ổn định trên sân.