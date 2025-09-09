Anh Chiến lần đầu vào top 4 PBA Tour, thầy giáo dạy bi-a vô địch cực sốc lấy 1,9 tỷ đồng

💪 Anh Chiến lần đầu vào bán kết, nhận bao nhiêu tiền thưởng?

Ở trận bán kết giải carom 3 băng SY Verite Homme PBA Championship 2025 diễn ra trưa ngày 8/9 tại Hàn Quốc, Nguyễn Đức Anh Chiến đã không thể tạo nên bất ngờ trước nhà cựu vô địch World Championship Choi Sung Won.

Anh Chiến lần đầu vào top 4 ở một chặng PBA Tour

Cơ thủ Việt Nam có khởi đầu tốt hơn khi thắng 15-11 trong set 1. Tuy nhiên, Choi Sung Won chứng tỏ đẳng cấp của tượng đài bậc nhất của bi-a carom Hàn Quốc khi thắng liền 3 set đấu tiếp theo lần lượt với các tỉ số 15-11, 15-6 và 15-0. Mặc dù Anh Chiến thắng15-6 ở set 5 nhưng Choi Sung Won thắng tiếp 15-13 ở set 6, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau 6 set đấu.

Với kết quả này, Anh Chiến chính thức dừng bước tại bán kết. Dù vậy, việc lần đầu lọt vào top 4 ở một chặng đấu PBA Tour cũng là cột mốc đáng nhớ với anh. Thành tích này cũng giúp Anh Chiến nhận 10 triệu won (190 triệu đồng) tiền thưởng.

🏆 Thầy giáo dạy bi-a vô địch cực sốc, nhận 1,9 tỷ đồng

Trong trận chung kết diễn ra tối cùng ngày là màn nội chiến giữa Choi Sung Won và Lee Seung Jin. Trước khi trận đấu bắt đầu, cán cân sức mạnh hoàn toàn nghiêng về nhà cựu vô địch thế giới Choi Sung Won khi mà cơ thủ Lee Seung Jin không được đánh giá cao, chỉ mới tham dự một vài giải đấu PBA Tour gần đây.

Thầy giáo Lee Seung Jin vô địch cực sốc, giành 1,9 tỷ đồng

Cơ thủ lão làng này thường được gọi là “thầy Lee” bởi ông là giáo viên của một học viện chuyên đào tạo về Billiards tại Hàn Quốc. Dù vậy, việc ông lọt vào đến trận chung kết là câu chuyện đầy bất ngờ.

Ấy vậy mà ở trận chung kết trước Choi Sung Won, “thầy Lee” đã khởi đầu ngoạn mục khi thắng liền 3 set đầu với tỉ số 15-12, 15-10 và 15-4. Sau khi Choi Sung Won thắng 15-9 ở set 4 để rút ngắn cách biệt, Lee Seung Jin tiếp tục thắng 15-11 ở set 5, qua đó thắng chung cuộc 4-1 sau 5 set đấu để lên ngôi vô địch.

Tạo nên cú sốc khó tin tại chặng đấu này, cơ thủ Lee Seung Jin nhận cúp cùng số tiền thưởng lên đến 100 triệu won (1,9 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện nhận giải thưởng Best Game trị giá 4 triệu won (76 triệu đồng).