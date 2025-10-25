Bao Phương Vinh thắng kịch tính “thợ săn tiền thưởng bi-a”, vào tứ kết Siêu Cúp

✅ Bao Phương Vinh giành vé vớt, kịch tính vào tứ kết

Tâm điểm của lượt trận loại trực tiếp tranh suất vào tứ kết của giải billiards carom 3 băng Cúp Phúc Thịnh năm 2025 (Siêu Cúp Phúc Thịnh) diễn ra vào tối ngày 24/10 là màn so tài giữa Bao Phương Vinh và tay cơ kỳ cựu có biệt danh “thợ săn tiền thưởng” Nguyễn Nhất Hoà.

Bao Phương Vinh vào tứ kết sau khi thắng Nguyễn Nhất Hòa dù trước đó phải tranh vé play-off

Xứng đáng là màn so tài siêu kinh điển rất được chờ đợi, hai cơ thủ đã cống hiến một màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn xuyên suốt cả trận. Khi tỉ số đang là 37-37, Bao Phương Vinh bản lĩnh với cú ra cơ 3 điểm, thắng chung cuộc 40-37 sau 23 lượt cơ để giành quyền vào tứ kết.

Trước đó ở lượt trận vòng bảng diễn ra vào ban ngày, Bao Phương Vinh sau khi ra quân thắng Võ Cao Thắng đã để thua Huỳnh Lê Trường Hưng với cách biệt sát nút 34-35. Ở trận play-off của nhánh thua, nhà cựu vô địch World Championship thắng ấn tượng Lâm Chấn Vi với tỉ số 35-12 sau 12 lượt cơ để đi tiếp. Hiệu suất 2,917 điểm/lượt cơ của anh ở trận đấu này cũng đang tạm dẫn đầu giải thưởng “Best Game” tại vòng chung kết.

✌️ Đào Văn Ly thắng “ngựa ô”, lộ diện dàn ứng viên vô địch

Một số kết quả đáng chú ý khác ở lượt trận tranh vào tứ kết, Đào Văn Ly thắng “ngựa ô” Phạm Phước Lộc với tỉ số 40-31 sau 21 lượt cơ. Đáng chú ý, Văn Ly cũng là tay cơ đi tiếp bằng tấm vé play-off nhánh thua sau chiến thắng trước lão tướng Lý Thế Vinh.

Đào Văn Ly cũng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch

Trong khi đó, Phước Lộc được xem là hiện tượng giải khi vượt qua vòng loại bằng tấm vé vớt nhưng một mạch vào đến vòng 1/8, trong đó có 2 chiến thắng tại vòng bảng trước Phạm Quốc Thích và Trần Đình Tâm.

Đinh Quang Hải cũng vào tứ kết khi thắng 40-22 sau 15 lượt cơ trước Ngô Lê Duy. Anh cũng tạm dẫn đầu hạng mục “Series xuất sắc” tại vòng chung kết với đường cơ 13 điểm. Ngoài ra, Nguyễn Trần Thanh Tạo vượt qua nhà vô địch vòng loại Phạm Quốc Thuận. Các suất tứ kết còn lại gồm Nguyễn Hoàn Tất, Đinh Duy Tuấn, Trần Đình Tâm và Cao Phan Triết Luận.

Trong ngày 25/10, Siêu Cúp Phúc Thịnh 2025 sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với 3 lượt trận tứ kết (9h30), bán kết (12h) và chung kết (14h30) để tìm ra nhà vô địch.