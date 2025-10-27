Quyết Chiến tung đường cơ tiệm cận kỷ lục bi-a thế giới, vô địch tại Mỹ

🔥 Tung đường cơ 27 điểm vô địch trên đất Mỹ

Cộng đồng bi-a Việt Nam đang xôn xao khi tại trận chung kết một giải carom 3 băng phong trào diễn ra ở Mỹ vào sáng ngày 27/10, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã bất ngờ tung ra đường cơ ghi đến 27 điểm để giành chức vô địch.

Quyết Chiến gây "sốt" với đường cơ 27 điểm

Đây là trận đấu mà cơ thủ số 1 Việt Nam đối đầu với Luis Aveiga. Khi đang bị tay cơ người Colombia dẫn trước 3-9, Quyết Chiến đã gây “sốt” với series cực cao này, dẫn ngược lại 30-7 trước khi thắng chung cuộc cách biệt 40-15 trong những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Giành chức vô địch, Quyết Chiến nhận nhận 5000 USD (khoảng 131 triệu đồng) tiền thưởng.

💥 Series cao nhất sự nghiệp, tiệm cận kỷ lục thế giới

Đáng chú ý, đường cơ 27 điểm này của Quyết Chiến cũng chính là series cao nhất sự nghiệp của anh trong một giải đấu chính thức. Phải nói thêm, kỷ lục series của World Cup hiện tại là 28 điểm.

Trước đó, Hiệp hội carom thế giới (UMB) từng tuyên bố sẽ thưởng nóng 29.000 USD (hơn 760 triệu đồng) cho bất kỳ cơ thủ nào có thể phá kỷ lục 28 điểm nhưng chỉ khi thi đấu trong hệ thống giải World Cup.

Sau giải đấu tại Mỹ, Quyết Chiến sẽ cùng các cơ thủ hàng đầu Việt Nam tham dự chặng World Cup diễn ra ở Hàn Quốc từ ngày 3-9/11. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Việt Nam hy vọng thấy Quyết Chiến có chức vô địch World Cup thứ 5 trong sự nghiệp hoặc trở thành cơ thủ đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục series thế giới.