Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

maddison-vs-yafan
Prudential Hong Kong Tennis Open
Maddison Inglis 1
Yafan Wang 1
momoko-vs-ajla
Prudential Hong Kong Tennis Open
Momoko Kobori -
Ajla Tomljanovic -
flavio-vs-tomas
Rolex Paris Masters
Flavio Cobolli -
Tomas Machac -
luciano-vs-arthur
Rolex Paris Masters
Luciano Darderi -
Arthur Cazaux -
daniel-vs-marcos
Rolex Paris Masters
Daniel Altmaier -
Marcos Giron -
learner-vs-nuno
Rolex Paris Masters
Learner Tien -
Nuno Borges -
cameron-vs-sebastian
Rolex Paris Masters
Cameron Norrie -
Sebastian Baez -
jacob-vs-andrey
Rolex Paris Masters
Jacob Fearnley -
Andrey Rublev -
alex-vs-zizou
Rolex Paris Masters
Alex Michelsen -
Zizou Bergs -
alexei-vs-alexander
Rolex Paris Masters
Alexei Popyrin -
Alexander Bublik -
lorenzo-vs-sebastian
Rolex Paris Masters
Lorenzo Sonego -
Sebastian Korda -
giovanni-vs-grigor
Rolex Paris Masters
Giovanni Mpetshi Perricard -
Grigor Dimitrov -
karen-vs-ethan
Rolex Paris Masters
Karen Khachanov -
Ethan Quinn -

Quyết Chiến tung đường cơ tiệm cận kỷ lục bi-a thế giới, vô địch tại Mỹ

Sự kiện: Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới Thể thao

(Tin thể thao, tin bi-a) Trần Quyết Chiến gây “sốt” khi tung đường cơ tiệm cận kỷ lục thế giới để giành chức vô địch tại Mỹ.

🔥 Tung đường cơ 27 điểm vô địch trên đất Mỹ

Cộng đồng bi-a Việt Nam đang xôn xao khi tại trận chung kết một giải carom 3 băng phong trào diễn ra ở Mỹ vào sáng ngày 27/10, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã bất ngờ tung ra đường cơ ghi đến 27 điểm để giành chức vô địch.

Quyết Chiến gây "sốt" với đường cơ 27 điểm

Quyết Chiến gây "sốt" với đường cơ 27 điểm

Đây là trận đấu mà cơ thủ số 1 Việt Nam đối đầu với Luis Aveiga. Khi đang bị tay cơ người Colombia dẫn trước 3-9, Quyết Chiến đã gây “sốt” với series cực cao này, dẫn ngược lại 30-7 trước khi thắng chung cuộc cách biệt 40-15 trong những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Giành chức vô địch, Quyết Chiến nhận nhận 5000 USD (khoảng 131 triệu đồng) tiền thưởng.

💥 Series cao nhất sự nghiệp, tiệm cận kỷ lục thế giới

Đáng chú ý, đường cơ 27 điểm này của Quyết Chiến cũng chính là series cao nhất sự nghiệp của anh trong một giải đấu chính thức. Phải nói thêm, kỷ lục series của World Cup hiện tại là 28 điểm.

Trước đó, Hiệp hội carom thế giới (UMB) từng tuyên bố sẽ thưởng nóng 29.000 USD (hơn 760 triệu đồng) cho bất kỳ cơ thủ nào có thể phá kỷ lục 28 điểm nhưng chỉ khi thi đấu trong hệ thống giải World Cup.

Sau giải đấu tại Mỹ, Quyết Chiến sẽ cùng các cơ thủ hàng đầu Việt Nam tham dự chặng World Cup diễn ra ở Hàn Quốc từ ngày 3-9/11. Với phong độ hiện tại, người hâm mộ Việt Nam hy vọng thấy Quyết Chiến có chức vô địch World Cup thứ 5 trong sự nghiệp hoặc trở thành cơ thủ đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục series thế giới.

Bao Phương Vinh giành “mưa” giải thưởng bi-a, nhận quà đặc biệt tại Siêu Cúp
Bao Phương Vinh giành “mưa” giải thưởng bi-a, nhận quà đặc biệt tại Siêu Cúp

(Tin thể thao, tin bi-a) Tuy không giành chức vô địch, cơ thủ Bao Phương Vinh gây chú ý khi giành đến 3 giải thưởng tại Siêu Cúp Phúc Thịnh 2025.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/10/2025 14:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN