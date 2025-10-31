HLV Amorim điều chỉnh chiến thuật tinh tế, MU "bay" trên đôi cánh Cunha - Mbeumo

⚽ 3 chiến thắng liên tiếp & làn gió mới ở Old Trafford

Chiến thắng 4-2 trước Brighton & Hove Albion vào tối thứ Bảy đã giúp MU có chuỗi ba trận thắng liên tiếp tại Premier League – thành tích dài nhất kể từ tháng 2/2024.

Mbeumo ghi bàn thắng quan trọng cho MU trước Brighton

Tại Old Trafford, thầy trò HLV Ruben Amorim tấn công với độ chính xác và mục tiêu rõ ràng. Bộ ba trung vệ thi đấu máu lửa, truy đuổi đối thủ qua nhiều pha bóng.

Dù những bàn rút ngắn của Danny Welbeck và Charalampos Kostoulas khiến cuối trận thêm phần kịch tính, MU vẫn thể hiện phong độ vững vàng. Sau màn trình diễn đáng nhớ ở Anfield tuần trước, họ tiếp tục tiến lên.

“Tôi nghĩ các cầu thủ đang tự tin hơn. Khi có niềm tin và tinh thần khác, đôi khi bạn gặp chút may mắn và điều đó giúp bạn chiến thắng. Giờ chúng tôi đang chơi bóng một cách tự do hơn", HLV Amorim chia sẻ sau trận thắng Brighton ở Old Trafford cuối tuần qua.

🍀 May mắn là một phần của chiến lược

Bàn thắng thứ hai của MU là minh chứng hoàn hảo. Khi Casemiro cầm bóng ngoài vòng cấm, khán giả Old Trafford hô vang “Shoot!”. Và cú sút của anh đập lưng Yasin Ayari, đổi hướng bay vào lưới.

“May mắn là phần còn lại của sự tính toán”, như câu nói cũ. Amorim đang chứng minh điều đó bằng một lối chơi được thiết kế bài bản hơn, hiệu quả hơn.

Bộ ba Mbeumo - Cunha - Sesko giúp MU trở nên khó lường

💥 Hàng công mới & năng lượng mới

Với Mason Mount chấn thương, Amorim xoay tua hàng công: Benjamin Sesko trở lại trung phong, hỗ trợ bởi Bryan Mbeumo và Matheus Cunha – hai số 10 năng động.

Bộ ba này chưa đạt độ ăn ý cao nhất, nhưng tiềm năng là rõ ràng:

- Mbeumo có khả năng xử lý một chạm tuyệt vời, giữ nhịp cho các pha phối hợp.

- Sesko mạnh mẽ, tốc độ, không chiến tốt – một điểm tựa cho lối chơi trực diện.

- Cunha là sự kết hợp giữa sự lì lợm và tinh tế.

Đặc biệt, thủ môn Senne Lammens đã mang lại sự bình tĩnh nơi khung gỗ – điều MU thiếu suốt thời gian dài. INEOS có vẻ đã đầu tư đúng hướng.

“Chất lượng cá nhân vượt trội hơn hẳn. Tiền được dùng rất hợp lý”, HLV Fabian Hurzeler của Brighton nhận xét.

🧠 Những điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Amorim

HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục trung thành với các đường chuyền dài, trực diện. Khi mất bóng, MU lùi về sơ đồ 5-4-1, giúp bảo vệ tốt hơn cho Casemiro và Bruno Fernandes. Điều này khắc phục một trong những điểm yếu cố hữu của đội.

HLV Amorim đang dần làm tốt hơn công việc của mình

Cựu danh thủ Gary Neville đánh giá đây là “tuần làm việc ấn tượng nhất” của Amorim kể từ khi nắm quyền.

Amorim gọi chiến thắng 4-2 này là “màn trình diễn hoàn thiện hơn” so với trận thắng Liverpool. Không khí tích cực lan tỏa khắp Old Trafford, thứ mà người hâm mộ đã chờ đợi bấy lâu.

🔥 Đôi cánh Cunha - Mbeumo rực sáng

Sự ổn định của Cunha và Mbeumo là yếu tố then chốt nếu MU muốn duy trì lối chơi tốc độ và trực diện. Cả hai tránh được những pha chuyền lỗi và xử lý nặng nề từng khiến đội bóng “khựng lại”.

- Cunha ghi bàn mở tỷ số bằng pha chạm bóng hai nhịp đẳng cấp.

- Mbeumo kết liễu trận đấu bằng cú dứt điểm lạnh lùng ở phút bù giờ.

Họ là cặp cầu thủ từng chinh chiến Premier League, bản lĩnh và biết cách toả sáng đúng lúc. Amorim hiểu rằng: càng chơi cùng nhau lâu, họ càng làm rõ “triết lý bóng đá” ông đang xây dựng.

🚀 Tự tin hướng về chặng đường tháng 11

Những chuyến làm khách sắp tới trước Nottingham Forest (22h ngày 1/11 - giờ Hà Nội) và Tottenham (19h30 ngày 8/11) sẽ là bài test khó, nhưng MU giờ đã biết “loạng choạng mà không ngã”.

Trước khi bàn đến “MU mạnh tới đâu”, hãy tạm dừng và tận hưởng khoảnh khắc này. Đội bóng của HLV Amorim đã thắng 3 trận Premier League liên tiếp. "Quỷ đỏ" có phong độ, có niềm tin, và quan trọng nhất là mùa giải của họ thực sự đang bắt đầu cất cánh.