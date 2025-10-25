Bao Phương Vinh giành “mưa” giải thưởng bi-a, nhận quà đặc biệt tại Siêu Cúp

✨ Tìm ra 2 nhà vô địch, Bao Phương Vinh nhận 3 giải thưởng

Ở lượt trận chung kết diễn ra chiều ngày 25/10 tại CLB Phúc Thịnh Chi nhánh 7 (Phường Hiệp Thành, TP.HCM) chứng kiến màn so tài giữa cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tạo và Đinh Quang Hải.

Nguyễn Trần Thanh Tạo vô địch vòng chung kết

Phạm Quốc Thuận vô địch vòng loại

Đây là trận đấu mà Thanh Tạo đã thể hiện phong độ cực tốt. Sau khi dẫn trước 25-17 trong hiệp 1, anh tiếp tục thi đấu ổn định tạo khoảng cách an toàn 41-26 trước khi khép lại trận chung kết với chiến thắng 50-33 sau 33 lượt cơ. Trước đó ở trận bán kết, Nguyễn Trần Thanh Tạo cũng đã vượt qua ứng viên số 1 cho chức vô địch là Bao Phương Vinh với tỉ số 40-31 sau 18 lượt cơ.

Với kết quả này, nhà vô địch vòng chung kết Nguyễn Trần Thanh Tạo nhận cúp và 40 triệu đồng tiền thưởng. Á quân Đinh Quang Hải nhận 15 triệu đồng. Hai cơ thủ hạng ba là Bao Phương Vinh và Cao Phan Triết Luận nhận 7,5 triệu đồng. Đáng chú ý, Bao Phương Vinh nhận thêm cú đúp giải thưởng “Series xuất sắc” và “Best Game” với đường cơ 15 điểm cùng hiệu suất 2,917 điểm/lượt cơ, mỗi giải nhận 5 triệu đồng.

Bao Phương Vinh nhận "mưa" giải thưởng

Trước đó, giải cũng tìm ra các cơ thủ xuất sắc nhất vòng loại. Theo đó, nhà vô địch vòng loại là cơ thủ Phạm Quốc Thuận nhận cúp và 20 triệu đồng. Á quân Nguyễn Văn Phúc nhận 4 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng ba là Long Hồng và Lê Quốc Trung nhận 2 triệu đồng. Giải "Series xuất sắc" thuộc về Huỳnh Lê Trường Hưng với đường cơ 15 điểm còn Nguyễn Đình Quốc giành giải "Best Game" với hiệu suất 3,333 điểm/lượt cơ, mỗi cơ thủ nhận 1 triệu đồng.

👑 Vinh danh kỷ lục gia thế giới Bao Phương Vinh, công bố hệ thống giải đấu hấp dẫn

Cũng trong buổi lễ trao giải, ông Lương Khắc Tâm, nhà sáng lập Hệ thống Billiards Phúc Thịnh và cũng là Phó chủ tịch Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đã trao phần quà khích lệ cho đại sứ thương hiệu là cơ thủ Bao Phương Vinh, người vừa đại diện Việt Nam tham dự 2 giải đấu quốc tế lớn và đạt được thành tích đáng khen ngợi.

Bao Phương Vinh nhận quà khích lệ sau những thành công tại đấu trường thế giới

Cụ thể, Bao Phương Vinh không chỉ giành tấm huy chương đồng chặng carom 3 băng thế giới Antwerp World Cup 2025 tại Bỉ mà còn lập kỷ lục thế giới với hiệu suất 10 điểm/lượt cơ, gây “sốt” cộng đồng billiards quốc tế. Sau đó, anh tiếp tục lọt top 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải vô địch thế giới (World Championship) 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Bao Phương Vinh với sự đóng góp cho Billiards nước nhà tại đấu trường quốc tế.

Dự kiến trong năm 2026, hệ thống Billiards Phúc Thịnh sẽ tổ chức 2-3 tour đấu chỉ giành riêng cho cơ thủ phong trào (hạn chế 32 cơ thủ có suất ở vòng chung kết quốc gia và các cơ thủ có lương tại các đội tuyển). Song song đó, đơn vị này cũng tiếp tục duy trì tổ chức từ 1-2 tour Siêu Cúp chỉ dành cho 32 tay cơ xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng của HBSF.

Ông Lương Khắc Tâm công bố hệ thống tour đấu trong năm 2026

“Chúng tôi kỳ vọng các tour đấu của Billiards Phúc Thịnh sẽ trở thành bệ phóng cho các cơ thủ phong trào, góp phần tìm ra thêm những Trần Quyết Chiến hay Bao Phương Vinh mới cho Billiards Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của tất cả các nhà tài trợ, mạnh thường quân cũng như sự quan tâm, ủng hộ từ người hâm mộ”. ông Lương Khắc Tâm chia sẻ.