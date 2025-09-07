"Ông trùm bi-a" Trần Quyết Chiến gây sốt, Anh Chiến vào bán kết PBA Tour tiền tỷ

🎉 Quyết Chiến tung series gây “sốt” cộng đồng bi-a Việt Nam

Ở trận đấu bán kết giải đấu carom 3 băng phong trào diễn ra tại TP.HCM vào chiều ngày 7/9, Trần Quyết Chiến đã gây “sốt” bằng chiến thắng với chỉ số cực cao trước cơ thủ từng dự World Cup Nguyễn Chí Long.

Quyết Chiến gây "sốt" với series 21 điểm cùng hiệu suất lên đến 5 điểm/lượt cơ

Ngay trong hiệp 1, Quyết Chiến tung ra một series lên đến 21 điểm để tạm dẫn trước 25-3 chỉ sau 6 lượt cơ. Sang hiệp 2, Quyết Chiến có tiếp một đường cơ ghi 11 điểm, thắng chung cuộc 40-5 chỉ sau 8 lượt cơ, đạt hiệu suất ghi điểm lên đến 5 điểm/lượt cơ.

Không chỉ giành quyền vào chung kết. Quyết Chiến gần như chắc chắn giành luôn 2 giải thưởng Series xuất sắc và Best Game của giải đấu này, vượt qua hiệu suất 4,286 điểm/lượt cơ mà Bao Phương Vinh ghi được trước đó.

Ngay đến Nguyễn Chí Long sau khi trận đấu kết thúc cũng đã có hành động bày tỏ sự khâm phục trước đẳng cấp của đàn anh. Kết quả trận đấu này của Quyết Chiến được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn bi-a trong nước.

Đối thủ trong trận chung kết diễn ra chiều tối cùng ngày của Quyết Chiến chính là Bao Phương Vinh, nhà cựu vô địch World Championship đã thắng 40-17 sau 11 lượt cơ trước Nguyễn Đình Quốc, trong đó có series 13 điểm.

👏 Nguyễn Đức Anh Chiến vào bán kết giải bi-a 1,9 tỷ đồng

Cũng trong chiều ngày 7/9, Nguyễn Đức Anh Chiến đã xuất sắc giành quyền vào bán kết giải carom 3 băng SY Verite Homme PBA Championship 2025 tổ chức tại Hàn Quốc, chặng đấu có chức vô địch lên đến 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng). Đối thủ của Anh Chiến tại tứ kết này là Kim Hyun Woo, đại diện của nước chủ nhà đã ngoạn mục loại “phù thủy” Semih Sayginer ở vòng đấu trước đó.

Nguyễn Đức Anh Chiến lần đầu vào bán kết PBA Tour tiền tỷ

Anh Chiến 2 lần vươn lên dẫn trước khi thắng set 1 và set 3 với các tỉ số 15-7 và 15-4. Tuy nhiên, Kim Hyun Woo cũng cho thấy bản lĩnh khi thắng lại ở set 2 và set 4 với các cách biệt 15-14 và 15-5.

Ở set 5 quyết định, Anh Chiến với một series 9 điểm đã thắng áp đảo 11-2, qua đó lần đầu ghi tên mình vào bán kết. Đối thủ của Anh Chiến là người thắng trong màn so tài giữa nhà cựu vô địch World Championship Choi Sung Won và cơ thủ số 1 Nhật Bản Yusuke Mori vào tối cùng ngày. Lượt trận bán kết sẽ diễn ra trong ngày 8/9.