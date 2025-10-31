Rò rỉ tài liệu FIFA vạch trần sao nhập tịch gốc Argentina, Malaysia khó chối cãi

⚽ Malaysia lại nhận "đòn trời giáng"

Thời điểm hiện tại, bóng đá Malaysia đang hồi hộp chờ đợi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra phản hồi chính thức về kháng cáo liên quan tới vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Truyền thông Malaysia cho biết, FIFA sẽ đưa ra thông báo trong ngày 30/10, nhưng có thông tin cho rằng cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới sẽ dời sang ngày 31/10.

Mới đây, trang báo Capital de Nioticias (Argentina) đã bất ngờ công bố tài liệu mà FIFA dùng để vạch trần hành vi sai phạm của nhóm cầu thủ này. Capital de Nioticias nhấn mạnh, đây là tài liệu xác nhận nghi ngờ của FIFA mà họ được quyền truy cập độc quyền.

Báo Argentina tung tài liệu độc quyền chứng minh, tổ tiên của Facundo Garces có nguồn gốc từ Argentina và Tây Ban Nha

Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức FIFA, các tài liệu bị làm giả là giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ liên quan. Trong đó, Capital de Nioticias tập trung vào Facundo Garces, trung vệ thuộc vệ thuộc biên chế CLB Alaves ở La Liga.

📰 Sự thật về nguồn gốc của Facundo Garces

Về trường hợp Facundo Garces, FAM được cho là nộp giấy khai sinh của ông nội cầu thủ này có tên Carlos Rogelio Fernandez, người sinh ra tại Penang, Malaysia vào ngày 29/5/1930.

Tuy nhiên, giấy khai sinh gốc lưu tại Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe – được FIFA yêu cầu cung cấp – cho thấy ông của Garces sinh ra ở khu Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina. Dữ liệu chính xác duy nhất là ngày sinh 29/5/1930.

Tài liệu này chứng minh bà Sebastiana Justa Fernandez - mẹ của Fernandez, tức cụ của Facundo Garces - là người Argentina.

"Hồ sơ ghi rõ, trước viên chức Sở đăng kí hộ tịch rằng: 'Bà Sebastiana Justa Fernández, 26 tuổi, độc thân, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa María Selva, khai rằng tại nhà riêng ở đường số 22, vào ngày 29/5 vừa qua, lúc 18 giờ 40 phút, bà đã sinh bé trai da trắng, là con ruột của mình và bà công nhận đứa trẻ”, trích đoạn bài viết trên Capital de Nioticias.

Giấy khai sinh gốc của ông nội Facundo Garces lưu tại Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina)

Ngoài ra, ông Cipriano Garces – người đầu tiên xuất hiện trong giấy khai sinh với tư cách nhân chứng, sau đó trở thành chồng của bà Sebastiana Justa Fernandez – được ghi là một thương nhân người Tây Ban Nha. Như vậy, dòng họ của Facundo Garces có nguồn gốc từ Argentina và Tây Ban Nha, chứ không hề liên quan đến Malaysia như FAM đã khai.

📜 Trường hợp của Machuca

Trường hợp tương tự xảy ra với Imanol Machuca, tiền vệ thuộc câu lạc bộ Velez Sarsfield và trưởng thành từ đội bóng tỉnh Santa Fe như Facundo Garces. Theo Capital de Nioticias, trong hồ sơ nộp cho FIFA, FAM khẳng định bà của Machuca đến từ đảo Penang (Malaysia). Chính Machuca từng nhắc đến điều này trong cuộc phỏng vấn với trang người hâm mộ “Sabado Velez”.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của FIFA lại cho thấy bà của Machuca thực chất sinh ra tại thành phố Roldan, tỉnh Santa Fe, Argentina, chứ không phải ở Malaysia.

Ngoài Garces và Machuca, 5 cầu thủ khác cũng dính vào bê bối và nhận áo treo giò 1 năm gồm: Rodrigo Holgado, Jon Irazábal Iraurgui, Gabriel Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Hector Alejandro Hevel Serrano.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA vạch trần nơi sinh gốc của ông bà