Thị trường tiền số hôm nay 1-2: Cú sốc mới của Bitcoin

Ngày 1-2, thị trường tiền số tiếp tục lao dốc mạnh khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các đồng tiền chủ chốt. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin giảm hơn 6%, lùi về mức 78.847 USD.

Đà giảm của Bitcoin nhanh chóng lan rộng sang các đồng tiền số khác. Ethereum mất hơn 9%, xuống khoảng 2.450 USD; BNB giảm gần 8%, còn 784 USD; XRP giảm 4%, giao dịch quanh 1,6 USD. Đáng chú ý, Solana ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn, khi mất hơn 11% giá trị, lùi về khoảng 105 USD.

Theo Cointelegraph, đợt giảm sâu này đã khiến khoảng 800 triệu USD giá trị các vị thế giao dịch trên thị trường bị thanh lý. Dữ liệu từ TradingView cho thấy đây là lần đầu tiên Bitcoin rơi xuống dưới mốc 80.000 USD kể từ tháng 4-2025, làm gia tăng tâm lý lo ngại trong giới đầu tư.

Bitcoin đang giao dịch tại 78.847 USD Nguồn: OKX

Hiện, vùng đáy của tháng 4-2025, quanh 74.500 USD, đang được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ông Keith Alan, đồng sáng lập nền tảng phân tích Material Indicators, nhận định trên mạng xã hội X rằng vùng hỗ trợ quanh 80.500 USD đã bị phá vỡ hoàn toàn, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Một số nhà phân tích khác cũng cho rằng Bitcoin đã rơi xuống dưới mức giá trung bình của thị trường – ngưỡng phản ánh chi phí mua vào của phần lớn nhà đầu tư đang nắm giữ đồng tiền này.

Đây là lần đầu tiên Bitcoin giao dịch dưới mức giá trung bình kể từ tháng 10-2023, thời điểm đồng tiền số lớn nhất thế giới chỉ quanh 29.000 USD.

Theo đánh giá của giới phân tích, diễn biến này không có lợi cho xu hướng giá trong ngắn và trung hạn. Một số kịch bản thận trọng thậm chí nhắc tới vùng 69.000 USD – mức đỉnh của chu kỳ tăng giá trước đó vào cuối năm 2021.

Đáng chú ý, giữa lúc thị trường biến động mạnh, sàn Binance cho biết sẽ chuyển đổi toàn bộ tài sản trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp (SAFU), trị giá khoảng 1 tỉ USD, từ stablecoin sang Bitcoin trong vòng 30 ngày tới. Theo Binance, quỹ SAFU được lập ra nhằm bảo vệ người dùng trước các rủi ro như tấn công mạng hoặc sự cố bất ngờ.

Binance cũng cam kết sẽ kiểm toán định kỳ và bổ sung tài sản nếu giá trị quỹ giảm xuống dưới 800 triệu USD do biến động thị trường, nhằm duy trì quy mô 1 tỉ USD. Theo báo cáo năm 2025, người dùng hiện đang nắm giữ khoảng 163 tỉ USD tài sản tiền số trên nền tảng này.