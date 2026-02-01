Không chỉ giá vàng, giá bạc cũng bất ngờ "nóng" Google ngay ngày đầu tháng 2

Dữ liệu Google Trends trong 24 giờ qua cho thấy, các cụm từ như “giá vàng hôm nay”, “vàng hôm nay bao nhiêu”, “giá vàng 9999” xuất hiện dày đặc trong nhóm truy vấn phổ biến. Đáng chú ý, nhiều từ khóa gắn với mốc thời gian cụ thể như “giá vàng hôm nay 1/2” ghi nhận mức tăng đột biến, có truy vấn tăng hơn 1.000%.

Biểu đồ mức độ quan tâm theo thời gian phản ánh khá rõ nhịp tâm lý thị trường. Lượng tìm kiếm giảm dần từ trưa sang chiều, chạm vùng thấp vào ban đêm rồi bật tăng mạnh trở lại từ rạng sáng. Rõ ràng, buổi sáng là thời điểm người dùng bắt đầu tra cứu giá mới trong ngày, ngay trước khi các doanh nghiệp niêm yết bảng giá.

Không chỉ vàng, bạc cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng nhanh. Hàng loạt truy vấn như “giá bạc hôm nay”, “giá bạc hôm nay bao nhiêu một chỉ”, “giá bạc Phú Quý”, “giá bạc Sinh Diễn” tăng mạnh, nhiều từ khóa ghi nhận mức tăng hai chữ số. Sự chú ý lan rộng sang bạc cho thấy tâm lý tìm kiếm thêm các kênh tích trữ khác ngoài vàng.

Trong các nội dung nổi bật liên quan, có thông tin từ Ancarat cho biết, các doanh nghiệp trong nước đang tăng năng suất sản xuất, trong khi nguồn bạc nguyên liệu vẫn kết nối với thị trường thế giới và được phép nhập khẩu theo quy định. Khó khăn chủ yếu nằm ở khả năng đáp ứng nhanh các đơn hàng rất lớn trong thời gian ngắn.

Khái niệm “khan hiếm bạc” thời gian gần đây cần được nhìn nhận theo từng thị trường và từng giai đoạn. Tại các trung tâm trung chuyển như Singapore hay Hồng Kông, khi lượng bạc phục vụ khu vực châu Á cạn tạm thời, nguồn cung sẽ được điều chuyển từ London (Anh) hoặc New York (Mỹ).

Ở Trung Quốc, thị trường bạc trong dân rất lớn nhưng tâm lý nắm giữ cao khiến giá nội địa cao hơn giá thế giới. Khi nhu cầu tăng, nước này buộc phải đẩy mạnh nhập khẩu, từ đó kéo dòng bạc quốc tế dịch chuyển giữa các khu vực. Diễn biến này gián tiếp tác động tới mặt bằng giá và tâm lý thị trường.

Với thị trường Việt Nam, lượng bạc trong dân không nhiều, số doanh nghiệp sản xuất bạc còn hạn chế nên khả năng đáp ứng các đợt nhu cầu tăng mạnh vẫn chưa cao. Vì vậy, bạc không chỉ được nhìn nhận như tài sản tích trữ ngắn hạn mà còn được tiếp cận theo hướng sưu tầm, gắn với giá trị sản phẩm và thiết kế.

Cũng liên quan tới xu hướng này, có một thông tin gây chú ý khác là khách hàng có thể đặt mua bạc chính hãng Ancarat thông qua ứng dụng BIDV SmartBanking, thanh toán trực tiếp trên nền tảng ngân hàng số. Danh mục sản phẩm đa dạng, từ bạc tích trữ đến bạc mỹ nghệ, quà tặng, kèm lựa chọn giao hàng tận nơi hoặc nhận trực tiếp tại cửa hàng.

Việc tích hợp thanh toán mua bạc trực tuyến được xem là bước tiến trong quá trình số hóa thị trường kim loại quý tại Việt Nam. Cách tiếp cận này giúp người dùng tiếp cận sản phẩm bạc chính hãng thuận tiện hơn, đồng thời phản ánh xu hướng kết hợp giữa đầu tư, tích trữ và trải nghiệm công nghệ trong bối cảnh giá vàng, giá bạc tiếp tục “nóng” ngay từ đầu tháng 2.