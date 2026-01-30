Bitcoin có biến, đột ngột giảm xuống 83.000 USDT trong đêm

Tỷ lệ giảm của Bitcoin tính đến thời điểm 5 giờ sáng 30/1 khoàng trên 5,48%% và giao dịch quanh vùng giá 84.400 USDT/ đơn vị.

Giá Bitcoin suy giảm mạnh.

Tương tự Bitcoin, nhiều đồng tiền số khác cũng giảm mạnh. ETH giảm 6,55%, SOL -6,26%, XRP -5,52%, OKB -3,56%...

Sự kiện diễn ra trong 24 giờ qua cho thấy, một số cá mập đang có hành động 'tháo chạy' khỏi thị trường.

Lúc 3 giờ sáng 30/1, một địa chỉ ví đã di chuyển 700 Bitcoin ra khỏi sàn giao dịch Binance. Theo phân tích, số lượng lớn Bitcoin chuyển sàn này mở ra vị thế bán, cho thấy áp lực dâng cao đối với người nắm giữ Bitcoin. Giá trị bán ra 700 Bitcoin của địa chỉ ví nêu trên đạt hơn 58 triệu USD.

Cùng với đó, hàng chục cá mập cũng cho thấy hành động cắt lỗ khi giá Bitcoin giảm mạnh. Lúc 22 giờ đêm 29/1, một địa chỉ ví lớn cũng di chuyển 1.170,49 BTC ra khỏi BTC Coinbase để bán với giá trị đạt gần 100 triệu USD...

ETH, Solana hay XRP cũng diễn ra tình trạng bán tháo tương tự với giá trị bán ra từ các địa chỉ ví lớn lên đến hàng triệu USD chỉ trong vài giờ.

Theo giới phân tích, thị giá Bitcoin nói riêng và tiền điện tử nói chung sẽ chịu áp lực mạnh do tình hình bất ổn của thế giới.

Do Bitcoin là kênh đầu tư mạo hiểm, tỷ lệ rủi ro cao, do đó, giới đầu tư có xu hướng rút tiền để đầu tư vào những kênh khác có vai trò phòng thủ mạnh hơn, đó là vàng.

Các ý kiến trên diễn đàn OKX cho rằng, trường hợp căng thẳng kinh tế, chính trị thế giới còn gia tăng thì thị giá Bitcoin sẽ tiếp tục suy giảm. Khi nào thế giới tìm được sự cân bằng trong các mối quan hệ kinh tế, chính trị thì đó sẽ là đáy của Bitcoin.