Giá vàng rơi thẳng đứng, người đu đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng giờ lỗ bao nhiêu?

Lập đỉnh chưa lâu đã… rơi thẳng đứng

Đầu giờ chiều ngày 29/1, thị trường vàng trong nước chứng kiến cơn sốt chưa từng có khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn được niêm yết ở mức: Bán ra 191,3 triệu đồng/lượng; Mua vào 188,3 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng trong nước, vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Thời điểm này, tâm lý thị trường bị chi phối mạnh bởi lo ngại lạm phát, biến động kinh tế toàn cầu và xu hướng tăng nóng của giá vàng thế giới, khiến nhiều người tin rằng giá vàng còn có thể tiếp tục leo thang.

Giá vàng biến động mạnh trong thời gian ngắn

Không ít nhà đầu tư cá nhân, thậm chí người dân mua vàng tích trữ, đã quyết định “xuống tiền” ở vùng giá kỷ lục, với tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội.

Tuy nhiên, trái với dự đoán, đến hôm nay 31/1, chỉ sau 2 ngày, giá vàng SJC đã lao dốc mạnh: Bán ra 172 triệu đồng/lượng; Mua vào: 169 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ sau vài ngày, mỗi lượng vàng đã “bốc hơi” 19,3 triệu đồng/lượng.

Đu đỉnh vàng, lỗ bao nhiêu tiền?

Trong giao dịch vàng, nhà đầu tư khi bán ra sẽ phải chấp nhận mức giá mua vào của doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc khoản lỗ thực tế lớn hơn con số giảm của giá niêm yết.

Với những người mua vàng đúng vùng đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng và bán ra theo giá mua vào hiện tại 169 triệu đồng/lượng, mức thua lỗ là rất lớn.

Bảng tính lỗ chi tiết khi mua ở đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng

Chênh lệch mua – bán “bào mòn” nhà đầu tư

Một yếu tố khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại nặng là chênh lệch giá mua – bán của vàng luôn duy trì ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng trong nhiều phiên.

Trong bối cảnh giá biến động mạnh, khoảng chênh lệch này khiến người mua vàng gần như rơi vào thế bất lợi ngay từ thời điểm giao dịch, đặc biệt với những người có ý định “lướt sóng” ngắn hạn.

Thực tế cho thấy, khi thị trường hưng phấn, giá bán ra thường được đẩy lên rất nhanh, nhưng khi giá đảo chiều, mức mua vào lại giảm mạnh, khiến nhà đầu tư khó kịp trở tay.

Nguyên nhân khiến giá vàng giảm “sốc”

Sau khi tăng vọt lên gần 5.600 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc mạnh, có thời điểm xuyên thủng mốc 5.000 USD/ounce trong chiều 30/1. Diễn biến này nhanh chóng tác động đến thị trường trong nước.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi), cú điều chỉnh mạnh của giá vàng cần được nhìn nhận trong bức tranh tổng thể và dài hạn, thay vì phản ứng theo cảm xúc ngắn hạn. Nguyên nhân trực tiếp đến từ quy luật quen thuộc của thị trường tài chính: khi giá tăng quá nhanh và tích tụ lượng lớn vị thế đầu cơ, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về kỳ vọng hoặc phá vỡ các mốc kỹ thuật quan trọng cũng có thể kích hoạt làn sóng chốt lời ồ ạt.

Trong bối cảnh vàng đã được tài chính hóa sâu, các lệnh bán mang tính dây chuyền khiến giá điều chỉnh với biên độ lớn, vượt xa các yếu tố nền tảng. Ở thị trường trong nước, mức giảm còn bị khuếch đại do đặc thù nguồn cung hạn chế, chênh lệch mua – bán cao và tâm lý đám đông rất nhạy cảm với biến động giá.

Cùng quan điểm, chuyên gia vàng Chu Phương cho rằng đà giảm chủ yếu xuất phát từ nhịp điều chỉnh tất yếu của giá vàng thế giới sau giai đoạn tăng nóng. Việc nhiều quỹ đầu tư toàn cầu tái cơ cấu danh mục vào cuối tháng 1 đã làm gia tăng áp lực bán chốt lời. Về mặt kỹ thuật, giá vàng lùi về các vùng hỗ trợ quan trọng, kích hoạt lực bán từ nhóm nhà đầu tư ngắn hạn.

Bên cạnh đó, một số tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ và định hướng nhân sự tại Fed cũng khiến thị trường trở nên thận trọng hơn. Dù kỳ vọng Fed vẫn có thể hạ lãi suất trong năm nay, khả năng cao thời điểm sẽ rơi vào cuối năm, khiến đà tăng ngắn hạn của vàng gặp nhiều rung lắc.

Bài học đắt giá từ cơn sốt vàng

Diễn biến giảm sâu của giá vàng đang trở thành bài học đắt giá cho những người chạy theo tâm lý đám đông. Vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn, nhưng trong ngắn hạn, giá vàng hoàn toàn có thể biến động rất mạnh, đặc biệt khi yếu tố đầu cơ chiếm ưu thế.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi mua vàng ở các vùng giá cao kỷ lục, tránh sử dụng đòn bẩy tài chính và không nên đặt kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn trong giai đoạn thị trường biến động khó lường.