Giá vàng hôm nay 31/1: Tiếp đà "lao dốc" sau động thái của Trung Quốc

Giá vàng hôm nay 31/1 tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 31/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm mạnh so với hôm trước. Trong đó, vàng SJC giảm mạnh hơn 8 triệu đồng/lượng về mức bán ra 181 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra của các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng đều giảm "thảm hại" và đạt mức bán ra từ 180,3 - 181 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, thương hiệu Saigon Jewelry Company (SJC) thông báo ngừng bán các loại vàng miếng, vàng nhẫn, vàng trang sức cưới tại TP.HCM trong ngày 31/1 khi mà giá vàng liên tục giảm mạnh.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước dự báo sẽ tiếp tục giảm mạnh theo xu hướng thế giới. Bởi thị trường thế giới vẫn tiếp đà giảm do nhiều đợt bán tháo xảy ra và mất mốc quan trọng 5.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 31/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm mạnh thảm hại.

Tính đến 5 giờ 30 phút sáng ngày 31/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 8,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 9,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 8,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,1 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 9,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 8,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 177,3 - 180,3 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 9,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm sâu

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng 31/1 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.821 USD/ounce, giảm mạnh 573 USD/ounce so với mức chốt phiên ngày trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù diễn biến giá vàng đang gây sốc, khi giá giảm hơn 10% trước cuối tuần, các nhà phân tích cho rằng sự biến động này không đáng ngạc nhiên vì cả kim loại quý này đã bị định giá quá cao.

Đợt bán tháo mạnh nhất trong một ngày của vàng diễn ra chỉ hai ngày sau khi nó chứng kiến ​​mức tăng mạnh nhất trong một ngày từ trước đến nay lên mức trên 5.600 USD/ounce, tăng 29,5% trong tháng 1/2026.

Giá vàng giảm mạnh hai ngày qua được cho là đến từ động thái của Trung Quốc khi nước này đã tạm ngừng giao dịch đối với 5 quỹ hàng hóa trong từ ngày 30/1 nhằm hạ nhiệt làn sóng đầu tư quá nóng vào vàng, bạc và dầu mỏ, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Trong số này có UBS SDIC Silver Futures Fund - quỹ đầu tư công duy nhất tại Trung Quốc chuyên đầu tư vào hợp đồng bạc tương lai. Quỹ mở niêm yết (LOF) này bị tạm ngừng giao dịch trong toàn bộ ngày 30/1, đánh dấu lần đình chỉ thứ 2 kể từ ngày 22/1, theo South China Morning Post.

Biện pháp tương tự cũng được áp dụng với các quỹ LOF dầu mỏ, trong đó 4 quỹ bị tạm ngừng giao dịch trong một giờ, đến 10 giờ 30 sáng 29/1. Trước khi giao dịch bị dừng, các công ty quản lý quỹ đã liên tục phát đi cảnh báo về mức phí bảo hiểm cao và rủi ro biến động giá.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu đổ mạnh vào tài sản trú ẩn an toàn, khi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ với châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông.

Các nhà phân tích nhận định rằng đà tăng trưởng kiểu này, đặc biệt là trong tháng đầu tiên của năm, sẽ không thể duy trì được lâu dài.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets cho biết, 2 ngày qua thị trường kim loại nói chung vô cùng biến động.

"Đối với kim loại quý, sự điều chỉnh giảm có lẽ không nằm ngoài dự đoán, xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng giá hồi tháng 1. Vàng và đã vượt quá mức định giá về mặt kỹ thuật, với mức tăng lần lượt gần 20% và hoạt động định vị, đòn bẩy và giao dịch quyền chọn đang ở mức điển hình của các đỉnh ngắn hạn", ông Welsh nhận định.

Còn theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết việc giá vàng tăng liên tục trong tháng đã khiến điều kiện giao dịch ngày càng khó khăn, góp phần gây ra sự biến động hiện tại.

“Các nhà tạo lập thị trường ngày càng ngần ngại chấp nhận và nắm giữ rủi ro, dẫn đến thanh khoản giảm và chênh lệch giá mua bán tăng cao hơn. Diễn biến ngày hôm nay, nếu xét riêng lẻ, khá điên rồ, nhưng nếu nhìn rộng hơn một tuần, thì thật không may, đó là điều hoàn toàn bình thường đối với thị trường vàng, vốn đã từ chỗ là người trưởng thành trong cuộc chơi trở thành một thiếu niên nổi loạn", ông Hansen nhận định.