Chuyển sang sử dụng xăng E10, người dân, doanh nghiệp được lợi gì?

Lợi ích của xăng sinh học E10

Chia sẻ tại tọa đàm mới đây, TS Đặng Tất Thành - Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) cho hay, việc triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1-6 tới là phù hợp chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển năng lượng sạch, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Thông qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Xăng E10 mang lại nhiều lợi cho môi trường và sức khỏe người dân

TS Đặng Tất Thành cho hay, có 5 lợi ích lớn khi chuyển sang xăng sinh học E10. Cụ thể là về an ninh năng lượng, Ethanol trong xăng sinh học được sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, giúp đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, chủ động trong nhiên liệu sản xuất năng lượng. Về lợi ích về kinh tế và tận dụng tối đa nguồn lực quốc gia, việc sử dụng nhiên liệu xăng dầu đảm bảo thu ngân sách Nhà nước thông qua thuế dầu khí, xăng dầu, với mức đóng góp trung bình khoảng 250.000 - 300.000 tỷ đồng mỗi năm (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng từ xăng dầu. Ngoài ra, việc sản xuất Ethanol trong nước cũng góp phần đóng thuế cho Nhà nước.

Đặc biệt, xăng E10 góp phần bảo vệ môi trường. Việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm phát thải CO2 từ đó giảm phát thải nhà kính. Các phân tích vòng đời tại các quốc gia nhiệt đới cho thấy, việc thay thế xăng thông thường bằng Bioetanol có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông từ khoảng 37 - 84%. Đây là số liệu quan trọng trong việc hướng tới sử dụng phương tiện xanh, sạch. Từ đó, việc sử dụng loại xăng này sẽ đem lại những lợi ích tích cực với người dân, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nơi có mức phát thải CO2 rất lớn.

Việc phát triển nhiên liệu sinh học góp phần trực tiếp cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng. Về lâu dài, ngay cả tỷ lệ pha trộn Ethanol ở mức 10% cũng đóng vai trò trong việc ngăn ngừa các rủi ro sức khỏe do biến đổi khí hậu gây ra. “Những giảm thiểu ô nhiễm này đã mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể, giảm đáng kể chi phí y tế (do tránh được các bệnh về đường hô hấp và các ca tử vong sớm), cao hơn nhiều so với chi phí thực hiện chính sách. Thông qua đó, giảm thiểu tử vong sớm; giảm gánh nặng bệnh tật và thêm lợi ích gián tiếp về sức khỏe và kinh tế” TS Đặng Tất Thành nói.

Với người dùng cuối, xăng sinh học có lợi ích về bảo vệ an toàn cho động cơ. Qua xây dựng Thông tư 50, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến rất nhiều hãng xe lớn (như Toyota, Honda, Ford...) và các tổ chức kỹ thuật như Hiệp hội Kỹ sư ô tô toàn cầu (SAE - Society of Automotive Engineers). Các đơn vị này đều khẳng định xăng sinh học E5, E10 không gây hại cho động cơ. Ngược lại, xăng sinh học E10 có trị số octan cao hơn, giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn và giảm hiện tượng kích nổ.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường và vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho hay, tại Hoa Kỳ, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cũng như các tổ chức kỹ sư ô tô đã có nhiều nghiên cứu khẳng định lợi ích rõ ràng của xăng E10. Nhờ khả năng cháy hoàn toàn hơn, xăng E10 giúp giảm các chất gây ô nhiễm như HC, CO. Nhiên liệu này nâng cao hiệu quả đốt cháy, qua đó góp phần giảm phát thải CO2. Đặc biệt, trong toàn bộ vòng đời, từ quá trình sản xuất đến sử dụng, nhiên liệu sinh học có khả năng hấp thụ CO2, giúp giảm tổng lượng phát thải khí nhà kính so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Các nghiên cứu cho thấy, với nhiên liệu sinh học, mức giảm phát thải là rất rõ rệt. Vì vậy, việc chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung và xăng E10 nói riêng đã được đưa vào các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong Báo cáo quốc gia tự nguyện của Việt Nam gửi Liên hợp quốc. Trong báo cáo này, giải pháp số 23 đề cập đến việc thí điểm và mở rộng sử dụng xăng E10.

Người dân có phải thay đổi phương tiện?

Thay đổi sang sử dụng xăng sinh học sẽ có tác động lớn đến người dùng. Nhiều người dùng băn khoăn, liệu với việc chuyển đổi xăng, người dân có cần thay đổi phương tiện? Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Tiến cho hay, với xăng sinh học E10 có phối trộn 10% nhiên liệu sinh học thì các phương tiện chạy xăng hiện tại có thể sử dụng bình thường, không phải thay đổi, đầu tư thêm.

Trong khi đó PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, xăng E10, E5 chỉ là xăng sinh học thay thế xăng khoáng, nhưng theo cấp độ về mặt môi trường vẫn còn xăng dầu Euro 2, 3, 4, 5. Mối quan tâm hiện nay của người tiêu dùng là phương tiện họ đi phù hợp với nhiên liệu nào. Do đó, cần phải khuyến cáo đúng, đủ cho người dân, đơn cử như các xe sản xuất sau năm 2022 bắt buộc sử dụng xăng Euro 5.

Hiện nay, đặc biệt nhóm sở hữu xe thế hệ mới buộc phải sử dụng xăng dầu Euro 4, 5, nhưng nhiều khách hàng chia sẻ họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm điểm bán phù hợp. “Từ năm 2000 thế giới đã chạy xăng E10 và các nhà sản xuất phải nghiên cứu, thích nghi với việc này. Nguy hiểm lớn nhất là dùng sai mức tiêu chuẩn của xăng. Người tiêu dùng nên quan tâm xe của mình dùng xăng Euro 3, 4 hay 5 thì mới bảo vệ được động cơ và túi tiền” - PGS.TS Đàm Hoàng Phúc nhấn mạnh.

Phân tích sâu hơn, vị chuyên gia cho hay: “Ethanol là chất dung môi không ảnh hưởng đến các chi tiết cơ khí, chỉ ảnh hưởng đến vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su... Với các xe không ghi cụ thể dùng loại xăng gì thì xe đó phải sản xuất cách đây hơn 20 năm và cần được chăm sóc, kiểm tra hệ thống nhiên liệu. Bên cạnh đó, Ethanol có tính chất tẩy rửa, làm cặn bám trong bình xăng tan ra nhanh hơn, người tiêu dùng cũng nên lưu ý. Xăng Ethanol ngậm nước nên mật độ nước tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng cháy của xe, ảnh hưởng nhiều nhất đến chế hòa khí. Bởi vậy, bên cạnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn đảm bảo chất lượng, cần làm sao để vòng tuần hoàn nhanh lên thì rủi ro ngậm nước sẽ hạn chế. Về an toàn cháy nổ, nhiệt độ bắt cháy của Ethanol cao hơn xăng nên khả năng xảy ra cháy của nó thấp hơn.

Bên cạnh đó chúng ta có QCVN để khống chế an toàn, không phải cứ pha Ethanol vào là xăng dễ cháy hơn nên hoàn toàn có thể yên tâm. Dưới góc độ kỹ thuật, tôi cho rằng tất cả các lo ngại về xăng E5, E10 không phải từ bản chất công nghệ mà từ chất lượng triển khai. Phải làm sao nhiên liệu đạt chuẩn, hạ tầng kiểm soát tốt và có sự đồng hành từ cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, hãng xe, thì xăng E10 sẽ là bước chuyển hóa an toàn với việc giảm phát thải hiện nay” - PGS.TS Đàm Hoàng Phúc khẳng định.

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng khuyến nghị, người sử dụng cần hiểu rõ xe của mình cần loại nhiên liệu nào, tiêu chuẩn ra sao, để sử dụng cho đúng. Ở chiều ngược lại, người bán hàng phải tuân thủ nghiêm các quy định, cung cấp đúng chủng loại nhiên liệu theo tiêu chuẩn công bố. Theo ông Hồ Ngọc Linh - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật xăng dầu (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), sau hơn 5 tháng triển khai, sản lượng xăng E10 đã tăng, thể hiện sự đón nhận của người tiêu dùng. Về chất lượng, tập đoàn chưa ghi nhận bất cứ khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng với loại xăng này.