Tối 30-1, giá vàng lao dốc không phanh

Lúc 20 giờ ngày 30-1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 5.068 USD/ounce, mất thêm khoảng 280 đồng/USD so với phiên sáng. Nếu tính trong một phiên, giá vàng hôm nay mất tổng cộng gần 500 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 15 triệu đồng) – mức giảm kỷ lục trong lịch sử biến động của kim loại quý này.

Dù vậy, mốc thấp nhất trong phiên hôm nay phải kể tới là vùng 4.970 USD/ounce – xóa sạch đà tăng trong những ngày qua của kim loại quý.

Áp lực chốt lời ồ ạt của giá vàng trong bối cảnh kim loại quý này có chuỗi tăng kỷ lục chỉ trong thời gian ngắn vào tháng đầu tiên của năm 2026. Năm 2025, giá vàng cũng tăng tới 65% và tiếp tục nổi sóng trong tháng 1-2026 - trước phiên lao dốc hôm nay.

Đồng thời, theo giới phân tích, thị trường chứng khoán, Bitcoin, bạc cũng đồng loạt rớt thẳng đứng buộc nhiều nhà đầu tư phải thanh lý các vị thế vàng ở hiện tại để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc bù đắp thua lỗ ở các loại tài sản khác.

Giá vàng trong nước rớt mạnh theo giá thế giới

Giá vàng thế giới rơi tự do kéo giá vàng trong nước cũng rớt thêm hàng triệu đồng vào cuối ngày.

Cuối ngày hôm nay, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào còn 178 triệu đồng/lượng, bán ra 181 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng mất hơn 10 triệu đồng – mức giảm sốc sau khi tăng vọt trong vài ngày qua.

Cùng theo chiều hạ nhiệt, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 177 triệu đồng/lượng, bán ra 180 triệu đồng/lượng, giảm 4,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, và mất tổng cộng gần chục triệu đồng chỉ trong một ngày.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 160,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng rớt mạnh từ vùng đỉnh 191,3 triệu đồng hôm qua