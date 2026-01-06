Kho Bitcoin khổng lồ của Venezuela

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp dữ liệu độc lập CoinGecko, Venezuela nắm giữ 240 Bitcoin (BTC) từ cuối năm 2022 đến nay. Khối lượng tiền số này hiện trị giá khoảng 22,2 triệu USD, tăng hơn 450% so với lúc bắt đầu nắm giữ. Thời điểm số liệu này được ghi nhận, BTC dưới vùng giá 20.000 USD một đơn vị, nay đã lên trên 90.000 USD.

Tuy nhiên trong giới phân tích tiền số, nhiều nguồn tin cho rằng con số thực tế còn lớn hơn. Whale Hunting - chuyên trang điều tra do nhóm phóng viên lâu năm của The Wall Street Journal thành lập - dẫn nguồn tin trong ngành cho rằng kể từ năm 2018, Venezuela đã chuyển đổi vàng thành Bitcoin thông qua các sàn giao dịch trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Họ đã lưu trữ chúng trong các ví lạnh (ví tiền số không kết nối Internet).

Còn theo Binance, các giao dịch dầu mỏ của quốc gia này cũng có thể được thanh toán bằng USDT - stablecoin neo giá với đôla Mỹ. Nhiều người trong giới ước tính rằng quốc gia này nắm giữ khoảng 600.000 BTC, trị giá từ 56-67 tỷ USD. Một số nguồn tin cho rằng năm 2018, khoảng 2 tỷ USD vàng đã được sử dụng để mua gần 400.000 BTC với giá trung bình là 5.000 USD, lượng tiền số này tương đương khoảng 3,6 tỷ USD theo giá hiện nay.

Với 600.000 BTC, Venezuela có thể đang nắm trong tay khoảng 3% tổng lượng Bitcoin đang lưu hành trên thế giới. Con số này tương đương với lượng nắm giữ của Strategy - doanh nghiệp sở hữu Bitcoin nhiều nhất thế giới. Tính đến đầu năm nay, công ty này báo cáo đang dự trữ khoảng 673.783 BTC. Họ vừa mua thêm tiền số vào cuối tháng 12/2025 và một đợt nữa vào đầu tháng 1 này.

Kho tiền số của quốc gia này cũng vượt mặt nhiều quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, trừ IBIT của BlackRock. Các quỹ này đều là "cầu nối" giúp các "cá mập" tài chính truyền thống tiếp cận và đầu tư BTC thuận tiện hơn, thu hút hàng trăm tỷ USD dòng vốn đổ vào chỉ sau hai năm ra mắt.

Đồng xu biểu trưng Bitcoin được đặt trên các thỏi vàng. Ảnh: CNBC

Trang phân tích Decrypt cho biết các công ty chuyên theo dõi dữ liệu blockchain từ lâu đã cáo buộc rằng Venezuela đã âm thầm tích lũy Bitcoin và stablecoin thông qua các giao dịch liên quan đến hàng hóa khi các lệnh trừng phạt từ Mỹ được thắt chặt, bao gồm cả việc bán dầu và thanh toán ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Tiền số đã trở thành một lớp thanh toán song song cho thương mại quốc tế khi khả năng tiếp cận đôla Mỹ và các định chế tài chính của nước này bị thu hẹp.

Năm 2018, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra mắt petro - một loại tiền số do nhà nước phát hành, được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu mỏ và khoáng sản của họ. Đây được xem là một trong những nỗ lực phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ và thu hút tài chính nước ngoài, mặc dù nó không đạt được sức hút và sau đó đã bị ngừng sản xuất. Những hạn chế của nước này trong hệ thống tài chính toàn cầu cũng thúc đẩy stablecoin đóng vai trò như một tiền tệ thay thế đôla Mỹ trên thực tế cho thương mại hàng ngày.

"Tiền số và stablecoin từ lâu đã đóng một vai trò kép ở Venezuela: chúng hoạt động như một đường ray tài chính thiết yếu cho dân thường trong nền kinh tế, đồng thời cung cấp một kênh thanh toán thay thế mà nhà nước có thể đối phó với các lệnh trừng phạt", Ari Redbord, chuyên gia tại công ty chuyên theo dõi dữ liệu blockchain TRM Labs, nhận định.

Sau thông tin Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và có ý định "điều hành" nước này, Bitcoin đã tăng ba phiên liên tiếp. Tiền số lớn nhất thế giới có lúc lên sát 95.000 USD một đơn vị và hiện giao dịch quanh vùng 94.000 USD, tăng hơn 7% so với giá đóng cửa cuối năm 2025.