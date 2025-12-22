Bitcoin hướng tới năm giảm giá hiếm thấy: Thị trường tiền số đang chờ điều gì?

Bitcoin đã giảm khoảng 7% từ đầu năm đến nay, sau cú bán tháo mạnh đầu tuần khiến giá có lúc mất gần 3,7% trong phiên New York. Dù phục hồi nhẹ trở lại, diễn biến này đủ để đưa Bitcoin tiến gần tới năm giảm giá thứ tư kể từ khi bắt đầu giao dịch trên các sàn vào năm 2010.

Điểm đáng chú ý là ba lần giảm trước đều gắn với các cú sốc nghiêm trọng: sàn Mt. Gox sụp đổ năm 2014, bong bóng ICO vỡ năm 2018 và khủng hoảng FTX năm 2022. Lần này, sự suy yếu lại xảy ra trong bối cảnh thị trường không đối mặt với một scandal mang tính hủy diệt nào.

Điều gì khiến đợt điều chỉnh lần này trở nên khác thường?

Sau cú sập năm 2022, thị trường tiền số đã “lớn lên” đáng kể: sự tham gia của tổ chức tài chính mở rộng, khung pháp lý rõ ràng hơn và thậm chí có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người coi crypto là ưu tiên quốc gia.

Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử trên 126.000 USD vào đầu tháng 10, nhưng cú lao dốc nhanh sau đó đã làm giới đầu tư bất ngờ. Khối lượng giao dịch sụt giảm, dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay và thị trường phái sinh cho thấy nhà đầu tư không còn mặn mà với các cược phục hồi, ngay cả khi các “cá voi” lớn vẫn mua vào.

Theo các nhà quản lý quỹ, thị trường đang thiếu “đà theo sau” dù có nhiều chất xúc tác tích cực. Ngay cả Strategy Inc. của Michael Saylor – một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất cũng không thể đảo chiều xu hướng chung.

Nguyên nhân sâu xa nằm ở đòn bẩy quá lớn tích tụ trong giai đoạn tăng nóng. Ngày 10/10, khoảng 19 tỷ USD các vị thế đòn bẩy bị thanh lý, phơi bày sự mong manh của đà tăng. Sau đó, các ví lớn bắt đầu bán ra, tiếp tục tạo áp lực lên giá.

Trong khi Bitcoin chật vật tìm điểm tựa, thị trường chứng khoán Mỹ lại thăng hoa. Chỉ số S&P 500 lập đỉnh mới và tăng khoảng 16% từ đầu năm, còn cổ phiếu công nghệ, nhóm thường biến động cùng Bitcoin thậm chí còn tăng mạnh hơn.

Sự “lệch pha” này cho thấy Bitcoin đang vận động theo một chu kỳ riêng, không còn đơn thuần là tài sản rủi ro đi cùng cổ phiếu như trước.

Bitcoin đang thiếu điều gì để lấy lại động lực?

Nhiều chỉ báo cho thấy nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát. Hơn 5,2 tỷ USD đã bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ kể từ sau ngày 10/10. Độ sâu thị trường – khả năng hấp thụ các lệnh lớn mà không gây biến động mạnh giảm khoảng 30% so với mức cao nhất trong năm.

Khối lượng giao dịch tháng 11 cũng giảm mạnh so với tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ đầu năm 2024, phản ánh sự thận trọng rõ rệt.

Theo giới phân tích, vấn đề không nằm ở chính sách hay pháp lý, bởi ngành tiền số “đã có gần như mọi thứ họ mong muốn”. Điều còn thiếu là niềm tin rằng giá có thể tiếp tục đi lên một cách bền vững sau giai đoạn tăng quá nóng.

Như một nhà quản lý quỹ nhận định, các “cá voi cũ” bán ra đã làm triệt tiêu động lực thị trường, khiến Bitcoin rơi vào trạng thái mệt mỏi dù bối cảnh vĩ mô và chính trị đang thuận lợi hiếm thấy.