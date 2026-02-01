Giá vàng hôm nay 1/2: Giảm mạnh gần 10 triệu đồng/lượng, dự báo sẽ tăng trở lại?

Giá vàng hôm nay 1/2 tiếp đà giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp đà giảm mạnh so với hôm trước. Trong đó, vàng SJC giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng về mức bán ra 172 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra của các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng đều giảm sâu 9 - 9,5 triệu đồng/lượng và mức bán ra chỉ còn từ 171,5 - 172 triệu đồng/lượng.

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 1/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 9,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 8,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Nhà đầu tư thế giới dự báo giá vàng tăng trở lại tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng 1/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.886 USD/ounce, giảm mạnh 103 USD/ounce so với mức chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng trải qua một tuần đầy biến động khi vừa đạt mốc cao nhất lịch sử 5.600 USD/ounce, nhưng cũng là tuần có các đợt giảm tồi tệ nhất, lao dốc nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong thời gian trước đó.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall có nhiều ý kiến ​​trái chiều và không có sự đồng thuận về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan chiếm đa số.

Tuần này, 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News và Phố Wall chia đều quan điểm về diễn biến ngắn hạn của vàng sau một tuần đầy biến động.

Trong đó, 7 chuyên gia, tương đương 39%, dự đoán giá vàng sẽ tăng và quay trở lại mức 5.000 USD/ounce trong tuần tới, trong khi 7 người khác dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Còn 4 nhà phân tích còn lại, chiếm 22% tổng số, cho rằng kim loại quý này có thể biến động theo cả hai hướng trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 340 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ nguyên dự báo lạc quan bất chấp sự biến động mạnh và đợt giảm giá đột ngột của vàng.

Trong đó, 249 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 73%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, trong khi 53 người khác, tương đương 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 38 nhà đầu tư còn lại, chiếm 11% tổng số, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Đa số nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại trong tuần tới. Nguồn: Kitco News

Ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng, sự suy yếu của vàng chủ yếu là do các đợt bán tháo khi giá vàng đã tăng quá nhanh.

Tuy nhiên, ông Lusk vẫn tin rằng xu hướng chung của vàng vẫn là tăng. Trong tương lai gần, khi giá giảm nhà đầu tư sẽ tiếp tục mua vào.

"Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng thị trường vàng cần một đợt điều chỉnh. Chúng ta cần một đợt điều chỉnh nữa. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ mua vào khi giá giảm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho giá vàng tăng trở lại. Ngoài ra, Chính phủ dùng lạm phát để xóa nợ vẫn là động lực cho nhà đầu tư sẽ tiếp tục mua vào khi giá tài sản hữu hình giảm", ông Lusk nhận định.