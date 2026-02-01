Ô tô cũ hút khách dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, thị trường ô tô trong nước ghi nhận nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung của các thương hiệu lớn như Toyota, Honda, Mitsubishi... đang cạn.

Theo ghi nhận tại nhiều đại lý Toyota ở TP HCM, các mẫu xe bán chạy như Vios, Corolla Cross, Fortuner hay Innova Cross đều trong tình trạng hết xe hoặc chỉ còn số lượng rất hạn chế, thời gian giao xe bị kéo dài đến sau Tết. Đại lý Honda cũng không khá hơn khi các mẫu City, CR-V, HR-V không còn đầy đủ phiên bản. Tương tự, mẫu xe Xpander và Xforce của Mitsubishi cũng hết hàng, có đại lý chỉ còn xe trưng bày.

Cửa hàng xe cũ “hút” khách dịp Tết nhờ các hãng không có đủ xe mới cung cấp ra thị trường

Nguyên nhân của tình trạng khan hiếm ô tô được cho là bởi một số hãng giảm sản lượng từ cuối năm 2025 để tránh tồn kho. Bên cạnh đó, lộ trình siết tiêu chuẩn khí thải và chuẩn bị cho các chính sách mới từ năm 2026 cũng khiến không ít hãng tạm thời giảm lượng xe đưa ra thị trường.

Theo ông Ngô Minh Khải, chủ garage ô tô ở phường Bình Trưng, TP HCM, tình trạng khan hàng còn đến từ chính sách kích cầu mạnh mẽ của các hãng và đại lý, thông qua những chương trình ưu đãi lớn để giải phóng hàng. "Không có xe mới, người tiêu dùng chuyển sang mua xe cũ phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết, khiến thị trường xe đã qua sử dụng sôi động trở lại" - ông Khải cho hay.

Các salon xe cũ ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt từ đầu tháng chạp, đặc biệt là các dòng xe Nhật với tính chất bền bỉ và giữ giá tốt như Toyota Vios, Corolla Cross, Honda City hay Mitsubishi Xpander đời 2021 - 2023. Nhiều mẫu xe cũ được bán nhanh chỉ sau vài ngày rao, thậm chí có xe vừa nhập về cửa hàng đã có người đặt mua.

Ông Tạ Công Tuyên - chủ hệ thống ô tô cũ ở phường Bình Hưng Hòa, TP HCM - cho biết thời gian gần đây, khách hàng chủ yếu mua xe cỡ nhỏ như Kia Morning, Hyundai i10... với mức giá chỉ trên dưới 200 triệu đồng. Ngoài ra, một số mẫu bán chạy như Xpander, Veloz đời 2022 đã tăng giá nhẹ - lên 510 triệu đồng; Hyundai Stargazer đời 2023 có giá bán 438 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền - chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), do các hãng xe Nhật không còn đủ xe mới để cung cấp ra thị trường nên sức mua xe cũ tăng lên đáng kể trong khoảng một tuần qua. Hiện nhiều cửa hàng xe cũ ở TP HCM không còn xe để bán. Diễn biến này khá bất ngờ khi gần một năm qua, thị trường xe cũ ế ẩm, sức mua giảm sâu, các cửa hàng phải giảm giá đến vài chục triệu đồng mỗi chiếc cũng vẫn khó bán.

"Trước đây, mỗi cửa hàng tồn khoảng 50 chiếc ô tô thì nay chỉ còn hơn chục chiếc. Một số cửa hàng phải tìm kiếm nguồn xe cũ để thu mua với mức giá cao hơn hàng chục triệu đồng nhằm duy trì số lượng tối thiểu sản phẩm trưng bày. Sức mua tăng nên giá xe cũ bán ra cũng tăng khoảng 30-40 triệu đồng so với tháng trước" - bà Hiền thông tin.