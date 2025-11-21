Thị trường tiền số chao đảo dữ dội: Điều gì đang chờ phía trước?

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 40 năm đã tăng lên mức 3,697% – cao nhất trong lịch sử. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang lo ngại về chính sách kích thích kinh tế mới của tân Thủ tướng Sanae Takaichi và khả năng thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

Khi lợi suất tăng, rủi ro lớn nhất là đảo chiều giao dịch “yen carry trade” – nơi các nhà đầu tư vay yen lãi suất thấp để mua tài sản rủi ro trên toàn cầu, bao gồm cả tiền mã hóa. Khối giao dịch này được ước tính lên tới 20 nghìn tỷ USD. Một cú tháo chạy hàng loạt có thể gây biến động mạnh trên mọi thị trường.

Jeff Park, CIO của Bitwise Invest, cảnh báo: “Lợi suất 30 năm của Nhật chưa bao giờ cao như hiện nay. Cỗ máy carry trade toàn cầu đang nằm trên giường hồi sức.” Đây là lý do Bitcoin, Ethereum, XRP và nhiều altcoin đồng loạt giảm điểm.

Nvidia chuẩn bị công bố lợi nhuận – điều đó tác động gì tới tiền số?

Sau khi số liệu cho thấy thất nghiệp tại Mỹ tăng, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12. Nhờ đó, Bitcoin đã phục hồi lên trên 93.000 USD. Tuy nhiên, sự phục hồi không giữ được lâu vì giới đầu tư đang nín thở chờ báo cáo lợi nhuận quý III của Nvidia – doanh nghiệp dẫn dắt cơn sốt AI trên phố Wall.

Cổ phiếu Nvidia (NDVA) đã giảm 7,26% trong một tuần, phản ánh nỗi lo “bong bóng AI”. Nếu lợi nhuận không đạt kỳ vọng, tâm lý rủi ro toàn thị trường – bao gồm crypto – có thể xấu đi nhanh chóng.

Thị trường cũng đang theo sát biên bản họp FOMC, sau khi khả năng Fed giảm tiếp 25 điểm cơ bản trong tháng 12 đã rơi xuống dưới 49%, theo CME FedWatch. Sự chia rẽ trong nội bộ Fed và những phát biểu “diều hâu” của Chủ tịch Jerome Powell khiến rủi ro giảm giá tài sản rủi ro tăng mạnh.

Dữ liệu việc làm NFP sắp công bố quan trọng như thế nào?

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 9 của Mỹ – ra mắt vào thứ Năm – là dữ liệu đầu tiên sau đợt chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời. Điều này khiến kết quả thống kê lần này mang tính “định hướng” cho toàn bộ chính sách tiền tệ những tháng cuối năm.

Đáng chú ý, Nhà Trắng xác nhận không có dữ liệu CPI và việc làm tháng 10, khiến NFP càng trở thành số liệu then chốt. Một kết quả quá nóng có thể làm Fed tiếp tục cứng rắn, kéo thị trường crypto giảm sâu.

Trong lúc đó, ETH dao động quanh 3.000 USD, khối lượng giao dịch giảm 30% trong 24 giờ. XRP đứng gần 2,15 USD, nhưng các nhà phân tích cảnh báo hoạt động bán ra từ “cá voi” có thể đẩy giá xuống thấp hơn.

Những tín hiệu nào cho thấy thị trường tiền số vẫn đang nghiêng về xu hướng giảm?

Chỉ số Bull-Bear Structure Index tiếp tục cho thấy yếu tố giảm giá chiếm ưu thế, gồm ba điểm chính: Dòng tiền “taker flow” vẫn âm; Áp lực từ thị trường phái sinh chưa giảm; ETF Bitcoin tiếp tục bị rút vốn.

Những tín hiệu này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh rủi ro vĩ mô tăng cao. Nếu các dữ liệu kinh tế sắp tới không mang lại sự trấn an, thị trường crypto có thể đối mặt một nhịp điều chỉnh mạnh.