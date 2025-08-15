Bitcoin lại cắm đầu lao dốc sau tin tức từ Mỹ

Phiên giao dịch thứ Năm, Bitcoin từng vượt mốc kỷ lục 123.500 USD mỗi đồng nhờ kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu mua từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá đã quay đầu giảm hơn 3% sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 cao hơn dự báo, khiến thị trường bớt lạc quan về khả năng Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Bên cạnh đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ hiện nắm giữ khoảng 15 – 20 tỷ USD Bitcoin (theo giá thị trường), chủ yếu từ tài sản tịch thu. Ông nhấn mạnh Washington sẽ không mua thêm Bitcoin cho dự trữ chiến lược, mà chỉ tiếp tục bổ sung từ nguồn tài sản bị tịch thu.

Những yếu tố nào đã đẩy giá Bitcoin tăng mạnh từ đầu năm?

Từ đầu năm 2025, Bitcoin đã tăng 25% và bật tới 57% so với đáy tháng 4. Dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay, cùng với chiến lược của nhiều công ty niêm yết mua Bitcoin đưa vào bảng cân đối kế toán theo mô hình của MicroStrategy (MSTR), là động lực lớn của đợt tăng giá này.

Ngoài ra, quan điểm thân thiện với tiền số của chính quyền Trump cũng đóng vai trò quan trọng. Nhà sáng lập Sevens Report Research, Tom Essaye, nhận định chính quyền đang thúc đẩy thị trường crypto, trong đó Bitcoin là tâm điểm. Dù thừa nhận thị trường có phần “quá nóng” ngắn hạn, ông vẫn cho rằng xu hướng dài hạn đang tích cực.

Chính sách mới của Mỹ có thể tác động ra sao đến thị trường crypto?

Tuần trước, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Lao động nghiên cứu khả năng cho phép quỹ hưu trí 401(k) đầu tư vào tiền số và tài sản thay thế khác. Đây có thể là bước mở rộng lớn cho nhà đầu tư cá nhân tiếp cận crypto.

Đà tăng giá Bitcoin cũng song hành với việc chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh lịch sử, nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt lãi suất trong tháng 9 và việc ông Trump có thể chọn một Chủ tịch Fed mới theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Không chỉ Bitcoin, Ethereum, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới cũng giảm hơn 3% trong ngày 14/8 sau khi tiệm cận mức giá kỷ lục. Nhiều công ty đang bổ sung Ether vào bảng cân đối kế toán để tiếp cận công nghệ hạ tầng của tài chính phi tập trung (DeFi) và các tài sản kỹ thuật số như stablecoin.