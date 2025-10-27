Bitcoin tăng vọt giữa sóng lạc quan toàn cầu

Ngày thứ Hai, Bitcoin tăng 3,6%, vượt ngưỡng 115.000 USD – mức cao nhất trong nhiều tháng – khi làn sóng hưng phấn lan tỏa khắp các thị trường tài chính.Cùng lúc, các chỉ số chứng khoán toàn cầu bật tăng khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung xuất hiện dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà đầu tư bắt đầu quay lại với các tài sản rủi ro, từ cổ phiếu công nghệ đến tiền mã hóa.

Đà tăng này diễn ra ngay trước tuần lễ được xem là “nóng nhất” của giới tài chính toàn cầu, với hàng loạt cuộc họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn và mùa báo cáo lợi nhuận quý III của nhóm công ty công nghệ khổng lồ.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể làm dịu thị trường

Cuối tuần qua, các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất một khuôn khổ sơ bộ để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng xem xét trong tuần này tại Hàn Quốc.

Nếu được thông qua, thỏa thuận này có thể tạm dừng việc tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời khiến Bắc Kinh nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – bước đi được kỳ vọng sẽ giảm căng thẳng thương mại kéo dài nhiều tháng qua.

Thị trường hiện dồn sự chú ý vào chuỗi cuộc họp chính sách sắp tới tại Nhật Bản, Canada, châu Âu và đặc biệt là Mỹ. Fed được dự báo sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, trong bối cảnh lạm phát tháng 9 tăng chậm hơn dự kiến, cho thấy dư địa để kích thích tăng trưởng vẫn còn.

Tuần này cũng là giai đoạn cao điểm của mùa công bố kết quả kinh doanh tại Mỹ, với loạt tên tuổi lớn như Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon và Meta. Giới đầu tư đang theo dõi sát sao các bản báo cáo này, coi đó là “phong vũ biểu” cho sức khỏe nền kinh tế và tâm lý rủi ro trên thị trường.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 9 tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn mức dự báo 3,1%. Điều này củng cố khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ 4,5% xuống 4,25% trong cuộc họp sắp tới. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm nhẹ, đồng USD ổn định, trong khi giá vàng chịu áp lực chốt lời do nhà đầu tư chuyển vốn trở lại các tài sản tăng trưởng.

Tổ chức tài chính lớn đang quan tâm đến tài sản số

Trong khi thị trường truyền thống sôi động, dòng tiền của các tổ chức cũng đang dịch chuyển mạnh vào lĩnh vực tài sản số. Một số cái tên như Metaplanet, BitMine hay Galaxy Digital ghi nhận lượng quan tâm gia tăng, đối lập với triển vọng kém tích cực của MicroStrategy – công ty nắm giữ lượng lớn Bitcoin.

Nhóm khai thác tiền mã hóa (mining) cũng được hưởng lợi khi đầu tư hạ tầng AI và dòng vốn mới đổ vào. Các doanh nghiệp như TeraWulf, CleanSpark hay Iren nổi lên như những cái tên hưởng lợi đầu tiên. Trong số các đồng tiền lớn, Solana, Jupiter và Virtuals có diễn biến nổi trội, trong khi Tron và Ethena ghi nhận dòng vốn biến động nhẹ.

Giới phân tích nhận định, xu hướng của Bitcoin trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố: diễn biến lãi suất của Fed, kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung và báo cáo lợi nhuận của các tập đoàn công nghệ lớn.