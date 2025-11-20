Cả thế giới hoảng sợ vì Bitcoin, riêng tổng thống El Salvador khoe “bắt đáy” thành công hơn 1.098 BTC

El Salvador đang duy trì chính sách mua 1 BTC mỗi ngày kể từ khi Tổng thống Nayib Bukele công bố vào cuối năm 2022. Trong tuần vừa qua, giữa lúc thị trường giảm mạnh, nước này vẫn tăng tốc tích lũy.

Theo Văn phòng Bitcoin của El Salvador, chỉ riêng ngày thứ Ba, quốc gia này đã mua thêm 1.091 BTC, tương đương gần 100 triệu USD. Tổng cộng trong 7 ngày qua, El Salvador gom 1.098,19 BTC, nâng số Bitcoin đang nắm giữ lên 7.474,37 BTC – trị giá khoảng 688 triệu USD.

Tổng thống Bukele thậm chí đăng ảnh chụp kho Bitcoin của chính phủ lên mạng xã hội X, khẳng định chiến lược “hold” và mua thêm bất chấp biến động giá.

Vì sao El Salvador tiếp tục “bắt đáy” bất chấp rủi ro thị trường?

Dù thị trường tiền số liên tục rung lắc, giới chức El Salvador coi Bitcoin là chiến lược dài hạn để củng cố dự trữ quốc gia. André Dragosch, chuyên gia phân tích tài chính của Bitwise, nhận định các quốc gia có chủ quyền đang bắt đầu “mua lúc giảm”, thể hiện một bước chuyển trong tư duy tài chính toàn cầu.

Stacy Herbert, Giám đốc Văn phòng Bitcoin của El Salvador, gọi Bitcoin là biểu tượng của “tự do, minh bạch và trao quyền cá nhân”. Bà cho rằng Tổng thống Bukele sử dụng Bitcoin không phải để tập trung quyền lực mà để “phân quyền”.

Xu hướng không chỉ diễn ra ở El Salvador. Ngân hàng Quốc gia Czech (CNB) mới đây cũng công bố lần đầu mua Bitcoin và các tài sản số trị giá khoảng 1 triệu USD.

Giá Bitcoin giảm sâu – có phải thời điểm thích hợp để mua vào?

Mở cửa phiên giao dịch châu Á tuần này, Bitcoin tụt xuống dưới mốc 90.000 USD, giảm gần 5% chỉ trong 24 giờ do làn sóng bán tháo hoảng loạn.

Tính đến thời điểm bài báo gốc, Bitcoin giao dịch quanh 90.268 USD. Lực bán mạnh chủ yếu đến từ nhóm nhà đầu tư ngắn hạn – những người nắm giữ dưới 3 tháng – khi họ bán lỗ 148.000 BTC, mức lớn nhất kể từ tháng 4/2025. Các phân tích cho thấy mô hình này tương tự các đỉnh thị trường trước đó, hàm ý đợt bán tháo có thể chưa kết thúc.

Dù động thái mua 100 triệu USD của El Salvador giúp thị trường hồi nhẹ, nhưng ngay sau đó, xu hướng rủi ro toàn hệ thống đã lấn át. Thị trường đang chờ xem liệu các nhà đầu tư dài hạn có đủ lực hấp thụ lượng cung lớn với mức giá chiết khấu hay không.