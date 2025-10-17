Căng thẳng Mỹ - Trung giáng đòn mạnh vào Bitcoin: Thị trường tiền số sẽ ra sao?

Trước đợt giảm sâu, Bitcoin đã có một năm giao dịch ấn tượng, tăng hơn 20% kể từ đầu năm, vượt xa mức tăng của chỉ số S&P 500. Thị trường từng kỳ vọng việc Fed tiếp tục hạ lãi suất sẽ giúp tiền số tiếp tục hưởng lợi, đặc biệt sau chuỗi tăng mạnh suốt mùa hè.

Tuy nhiên, những tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã làm thay đổi tất cả. Khi cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang, tâm lý đầu tư toàn cầu bị chao đảo. Các tài sản mang tính đầu cơ, như Bitcoin, lập tức bị bán tháo khi dòng vốn tìm nơi trú ẩn an toàn hơn.

Điều gì khiến giới đầu tư tiền số thiệt hại nặng?

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô, Bitcoin còn bị “tự tổn thương” bởi làn sóng đầu cơ sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức. Nhiều nhà đầu tư vay tiền để mua Bitcoin với kỳ vọng thu lời lớn, nhưng khi giá đảo chiều, họ bị buộc phải bán tháo để cắt lỗ.

Điều này dẫn đến hiệu ứng dây chuyền: khi một phần nhà đầu tư bị thanh lý tài khoản, làn sóng bán ra tự động khiến giá giảm mạnh hơn. Trong ngày thứ Ba vừa qua, Bitcoin có lúc mất tới 5% giá trị, trước khi hồi nhẹ khi Chủ tịch Fed Powell gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong kỳ họp sắp tới. Tuy vậy, diễn biến tiêu cực từ mặt trận thương mại Mỹ - Trung trước giờ đóng cửa vẫn khiến thị trường không thể phục hồi mạnh.

Căng thẳng Mỹ - Trung có thể kéo Bitcoin xuống sâu đến đâu?

Theo giới phân tích, cuộc chiến thương mại leo thang – đặc biệt là nếu Mỹ áp thuế bổ sung vào ngày 1/11 tới – sẽ tiếp tục là rủi ro lớn với thị trường tài sản rủi ro, trong đó có tiền điện tử. Bitcoin và các đồng tiền số khác không có “lá chắn lợi nhuận doanh nghiệp” như cổ phiếu để chống đỡ trước bức tranh kinh tế toàn cầu xấu đi.

Tuy nhiên, vẫn còn tia hy vọng nếu đàm phán thương mại đạt được tiến triển, khi đó sự ổn định có thể trở lại sớm. Giới đầu tư tin rằng sau cú điều chỉnh mạnh này, Bitcoin có thể bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới – miễn là căng thẳng địa chính trị được hạ nhiệt.

“Thiết lập lại” – tín hiệu tích cực hay cảnh báo rủi ro?

Dù cụm từ “reset” nghe có vẻ tiêu cực, nhiều chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn cần thiết để thanh lọc thị trường sau thời gian dài đầu cơ quá mức. Khi dòng vốn đầu tư trở nên thận trọng hơn, những người tham gia thật sự tin vào giá trị dài hạn của tiền số mới có thể định hình lại hướng đi bền vững cho thị trường.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, sự biến động dữ dội vẫn sẽ là đặc điểm cố hữu của Bitcoin. Thị trường tiền điện tử vẫn còn non trẻ và dễ bị tổn thương trước các yếu tố chính trị, tài chính toàn cầu.