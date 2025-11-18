Bitcoin lao dốc về 93.000 USD, hơn 600 tỷ USD ‘bốc hơi’, nỗi lo mới xuất hiện

Bitcoin và altcoin tiếp tục 'đỏ lửa'

Trong phiên giao dịch ngày 17/11 trên thị trường châu Á, Bitcoin tiếp tục đà giảm kéo dài suốt 3 tuần qua và có lúc chạm đáy, về sát 93.000 USD/BTC - mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2025. Áp lực bán vẫn rất mạnh, dù cường độ bán tháo đã hạ nhiệt so với tuần trước. Tâm lý hoảng loạn bao trùm toàn thị trường.

Tính đến 15h00 ngày 17/11 (giờ Việt Nam), Bitcoin hồi nhẹ lên vùng 95.600 USD nhưng vẫn giảm 10,2% trong 7 ngày, giảm gần 18% so với mức 116.000 USD ghi nhận ngày 27/10, và giảm tới 23,7% so với đỉnh 125.300 USD ngày 7/10.

Như vậy, chỉ trong hơn 5 tuần, Bitcoin đã trải qua một đợt điều chỉnh rất mạnh, khiến hơn 600 tỷ USD vốn hóa bốc hơi. Quy mô vốn hóa Bitcoin hiện chỉ còn khoảng 1.900 tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 6/2025.

Việc thủng mốc tâm lý 100.000 USD đã kéo theo hiệu ứng domino trên toàn thị trường tiền điện tử. Ethereum giảm 25% trong 3 tuần qua, xuống 3.180 USD. Solana mất 31%, Dogecoin lao dốc 24%, nhiều token và meme coin khác giảm vài chục phần trăm. Chỉ số Fear & Greed Index đã rơi xuống vùng 15-17 điểm - mức “cực kỳ sợ hãi” và thấp nhất kể từ tháng 3/2023.

Biến động Bitcoin trong 1 năm qua. Nguồn: CMC

Nguyên nhân chính của đợt bán tháo lần này đến từ sự thiếu hụt nghiêm trọng thông tin vĩ mô Mỹ trong suốt 43 ngày chính phủ đóng cửa (1/10-13/11). Các báo cáo CPI, PPI, bảng lương phi nông nghiệp... bị tạm ngừng, khiến nhà đầu tư không có cơ sở đánh giá chính sách tiền tệ.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp 10/12 đã giảm mạnh từ hơn 90% cuối tháng 10 xuống gần 40% tính đến ngày 17/11. Một số chiến lược gia thậm chí dự báo lần cắt giảm tiếp theo có thể phải đợi đến cuối quý I hoặc đầu quý II/2026. Đồng USD mạnh lên đã đè nặng lên mọi tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin.

Ngoài ra, dòng tiền rút ròng khỏi các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đạt kỷ lục 3 tuần liên tiếp, lên tới hàng tỷ USD. Hoạt động chốt lời của các “cá voi” nắm giữ dài hạn cũng có xu hướng tăng mạnh.

Cuối chu kỳ, nguy cơ đóng băng tín dụng

Nhiều chuyên gia nhận định đợt giảm giá lần này chính là nhịp điều chỉnh cần thiết sau khi Bitcoin không thể duy trì mức trên 120.000 USD. Tuy nhiên, nỗi lo mới đang xuất hiện: thị trường tiền điện tử có thể đã bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ 4 năm.

Lịch sử cho thấy cứ sau mỗi lần halving (giảm một nửa phần thưởng cho thợ đào), Bitcoin tăng mạnh trong 12-18 tháng, sau đó bước vào giai đoạn phân phối và lao dốc kéo dài 12-18 tháng tiếp theo. Hiện là tháng thứ 20 kể từ halving tháng 4/2024 - đúng vào vùng cuối chu kỳ tăng trưởng lịch sử. Đây cũng là giai đoạn nhà đầu tư dài hạn chốt lời nhiều nhất và cũng là lúc nhiều người rời bỏ thị trường.

Rủi ro lớn nhất lúc này là nguy cơ đóng băng tín dụng đối với các công ty nắm giữ tài sản số. Trong 18 tháng qua, hàng loạt công ty đã phát hành trái phiếu chuyển đổi và giấy nợ để mua Bitcoin và token bằng đòn bẩy. Tuy nhiên, dòng tiền toàn cầu đang hút mạnh vào trái phiếu chính phủ (để bù đắp thâm hụt ngân sách) và các dự án AI quy mô lớn.

Nếu dòng tín dụng tái thắt chặt hoặc đóng băng, các công ty này sẽ không thể giãn nợ, buộc phải bán tháo tài sản số và tạo ra vòng xoáy giảm giá mới.

Trong quá khứ, Bitcoin từng giảm 75% từ đỉnh 69.000 USD (11/2021) xuống 16.600 USD (11/2022), mới đây nhất là giảm 30% từ 106.000 USD (tháng 12/2024) xuống 75.000 USD (tháng 7/2025). Mức giảm hiện tại mới chỉ 23,7% từ đỉnh, vẫn có thể giảm thêm nữa nếu tâm lý tiếp tục xấu đi.

Hiện tại, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ chọn đứng ngoài quan sát hoặc bán cắt lỗ, chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là cơ hội tích lũy dài hạn tốt nhất của năm 2025.

Thị trường hiện khác hoàn toàn các chu kỳ trước: sự tham gia của các quỹ ETF lớn, các ngân hàng lớn và các quốc gia đã tạo ra lớp thanh khoản tổ chức đủ sâu để hấp thụ lượng bán lớn từ "cá voi". Những đợt giảm sâu như trước có thể không xảy ra, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự trưởng thành của thị trường tiền số.

Với khung pháp lý hoàn thiện dần và các ứng dụng thực tế bùng nổ, thị trường tiền số được kỳ vọng phục hồi mạnh từ nửa cuối 2026 đến đầu 2027. Hiện tại có thể là giai đoạn thanh lọc và thử thách lòng tin của các nhà đầu tư.