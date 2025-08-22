Nhà vô địch giải bóng chuyền thế giới 2025 nhận thưởng bao nhiêu?

Năm 2025, giải bóng chuyền vô địch thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Philippines (đối với giải nam) và Thái Lan (đối với giải nữ).

Mỗi giải đấu có sự tham gia của 32 đội tuyển mạnh nhất thế giới. Ở vòng bảng, 32 đội sẽ được chia thành tám bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng loại trực tiếp.

Ở vòng loại trực tiếp, 16 đội sẽ được ghép cặp vào vòng loại trực tiếp: đội chiến thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo và đội thua sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Trước thềm giải đấu diễn ra, FIVB công bố thông tin cho biết 36 trong số 64 đội tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 đã được hỗ trợ bởi chương trình FIVB Volleyball Empowerment thông qua các liên đoàn bóng chuyền quốc gia với tổng mức đầu tư 8,5 triệu USD.

Kể từ năm 2017, FIVB đã đầu tư tổng cộng hơn 39 triệu USD vào các chương trình FIVB Volleyball Empowerment tại 201 quốc gia với hơn 30 triệu USD được phân bổ vào các dự án hỗ trợ huấn luyện.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội lần đầu góp mặt ở giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025

Trong số 32 đội nam tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025, có 17 đội được hưởng lợi từ chương trình FIVB Volleyball Empowerment bao gồm Philippines (nước chủ nhà), Qatar, Ai Cập, Libya, Colombia, Chile, Cuba, Canada, Slovenia, Đức, Hà Lan, Ukraine, Bỉ, Phần Lan, Tunisia, Romania và Hàn Quốc.

Trong khi đó 19 trong số 32 đội tuyển tham dự giải đấu dành cho nữ đã nhận được sự hỗ trợ từ chương trình FIVB Volleyball Empowerment. Sự hỗ trợ này giúp các đội củng cố thành tích trên đấu trường quốc tế và tạo nên một sân chơi cạnh tranh ở giải đấu năm 2025.

Theo công bố, các đội bóng được hỗ trợ từ chương trình FIVB Volleyball Empowerment bao gồm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Kenya, Ai Cập, Cameroon, Argentina, Colombia, Cộng hòa Dominica, Mexico, Hà Lan, Canada, Đức, Cộng hòa Séc, Ukraine, Pháp, Bulgaria, Thụy Điển, Slovenia và Cộng hòa Slovakia.

Cùng với việc chi số tiền lớn vào các chương trình FIVB Volleyball Empowerment, tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025, FIVB cũng công bố số tiền kỷ lục cho giải đấu của nam và nữ.

Cụ thể, tổng giá trị giải thưởng năm nay lên 4,4 triệu USD, trong đó 2,2 triệu USD cho giải đấu của nam và 2,2 triệu USD cho giải đấu của nữ, đây là mức thưởng cao nhất trong lịch sử kể từ khi giải được thành lập.

Theo công bố, đội vô địch nhận 1 triệu USD, trong khi các đội xếp thứ 2 và 3 lần lượt nhận 500.000 và 250.000 USD.

Tuyển thủ hay nhất giải nhận thưởng 100.000 USD, trong khi mỗi thành viên góp mặt trong đội hình tiêu biểu giải đấu nhận 50.000 USD.

Theo lịch thi đấu, giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 đến 7/9. Ngoài nước chủ nhà, tuyển Việt Nam cùng Trung Quốc và Nhật Bản là ba đại diện châu Á còn lại góp mặt tại giải.

Tại giải này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11) và Kenya (hạng 23).

Trong lần đầu tham dự giải vô địch thế giới, tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong danh sách 13 VĐV chính thức, chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục giữ vai trò đội trưởng, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Đoàn Thị Lâm Oanh…

Trong khi đó, giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Philippines từ ngày 12 đến ngày 28/9/2025 tại Pasay và Quezon City, Metro Manila.