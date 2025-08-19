Chi 32 triệu euro mua 2 biệt thự, bộ sưu tập tài sản của Jude Bellingham khủng thế nào?

Jude Bellingham mua hai biệt thự khủng tại Madrid

Tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid mới đây đã khiến giới đầu tư bất ngờ khi chi số tiền lên tới 32 triệu euro để mua hai biệt thự ở La Moraleja, một trong những khu vực sang trọng nhất tại Madrid.

Theo Sport, mỗi biệt thự có giá 16 triệu euro và đều nằm trong một dự án kiến trúc hiện đại, được thiết kế bởi các công ty xây dựng nổi tiếng. Một trong hai biệt thự sẽ là nơi ở cho Bellingham, trong khi biệt thự còn lại sẽ dành cho mẹ của anh, Denise.

Jude Bellingham chi số tiền lớn mua hai biệt thự khủng tại Madrid

Cả hai căn nhà đều có diện tích lớn, với 1.000m2 xây dựng và 3.000m2 khuôn viên, đảm bảo đủ không gian cho gia đình cầu thủ này. Theo tiết lộ, mỗi căn biệt thự có bảy phòng ngủ, bảy phòng tắm và bốn chỗ đậu xe. Chỉ có ba biệt thự trong khu phức hợp và hiện tại hai biệt thự thuộc sở hữu của Jude Bellingham.

Bên trong các căn biệt thự, Bellingham lắp đặt nhiều tiện nghi sang trọng, bao gồm hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng sauna, phòng gym và cả rạp chiếu phim. Chỉ riêng thiết bị phòng tắm đã có giá hơn 200.000 euro. Điều này cho thấy phong cách sống đẳng cấp mà cầu thủ 22 tuổi này đang hướng tới.

Việc đầu tư vào bất động sản tại Madrid thể hiện sự cam kết của Bellingham với thành phố này, nơi anh đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Kể từ khi gia nhập Real Madrid, Bellingham nhanh chóng chứng tỏ khả năng và trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của đội bóng.

Zonalsports ước tính ngôi sao 22 tuổi người Anh đang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 55 triệu USD (41 triệu bảng Anh hoặc 47 triệu euro), một mức cao kỷ lục đối với một cầu thủ vẫn còn trẻ.

Khối tài sản khổng lồ Jude Bellingham tích lũy được nhờ bản hợp đồng khổng lồ với CLB Real Madrid và những bản hợp đồng tài trợ quảng cáo được đàm phán thận trọng, cùng các chiến lược đầu tư khôn ngoan của một ngôi sao nhạy bén trong kinh doanh.

Khối tài sản ròng của Jude Bellingham tăng mạnh kể từ khi thực hiện bản hợp đồng chuyển nhượng sang Real Madrid trong hè 2023 với mức phí kỷ lục trị giá 103 triệu euro. Cộng thêm các điều khoản bổ sung, mức phí chuyển nhượng của tiền vệ này có thể lên tới gần 134 triệu euro.

Hợp đồng của Jude Bellingham với Real Mdarid kéo dài đến tháng 6/2029 cùng điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro cùng mức lương trung bình hàng năm khoảng 20-21 triệu euro (khoảng 22 triệu USD hoặc 17 triệu bảng Anh), tương đương mức lương 400.000 euro hoặc 420.000 USD mỗi tuần.

Jude Bellingham đang là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Real Madrid

Cộng cả tiền thưởng và thu nhập khác, ước tính mức lương của ngôi sao 22 tuổi người Anh có thể lên tới 27,5 triệu USD mỗi năm và thu nhập sau thuế tại Tây Ban Nha khoảng 15 triệu euro (16,2 triệu USD).

Với mức thu nhập hiện tại ở Real Madrid đã biến Jude Bellingham trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất và có giá trị nhất thế giới khi tiền vệ người Anh đang được định giá khoảng 180-200 triệu euro.

Jude Bellingham nhạy bén trong hoạt động kinh doanh

Ngoài khoản lương, thưởng khổng lồ tại Real Madrid, Jude Bellingham cũng là một trong những cầu thủ nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh. Theo tiết lộ, Jude Bellingham kiếm được 10-12 triệu USD mỗi năm từ các bản hợp đồng tài trợ.

Theo đó, ngôi sao người Anh có bản hợp đồng lâu dài với Adidas, hai bên đã công bố một loạt nhãn hàng thiết kế riêng. Jude Bellingham cũng là một gương mặt đại diện của Louis Vuitton. Trong lĩnh vực đồ uống, ngôi sao người Anh mới đây cho ra mắt Lucozade "Ice Kick" (Phiên bản Jude Bellingham).

Ngôi sao người Anh nhạy bén trong các hoạt động kinh doanh khi lập công ty riêng quản lý hình ảnh của mình

Ngoài ra, tiền vệ trẻ còn hợp tác với EA Sports, McDonald's, British Telecom và thậm chí còn khiến người hâm mộ ngạc nhiên với chiến dịch SKIMS năm 2024 cho thương hiệu thời trang của Kim Kardashian.

Với 39 triệu người theo dõi trên Instagram, mỗi bài đăng của ngôi sao người Anh có thể mang về số tiền gần 3.600 USD. Kênh YouTube cá nhân được ra mắt vào năm 2024 hiện cung cấp thêm một nguồn thu nhập, đồng thời tạo điều kiện cho anh tương tác trực tiếp với khán giả.

Tiền vệ người Anh cũng lập công ty quản lý riêng của mình. Theo đó, Bello & Bello Ltd., đăng ký năm 2019, là trung tâm cấp phép thương mại và bản quyền hình ảnh của anh, hiện được định giá khoảng 3,3 triệu USD. Công ty được điều hành bởi cha anh, Mark (giám đốc) và mẹ anh, Denise (thư ký), công ty đảm bảo kiểm soát thương hiệu, tối ưu hóa hiệu quả thuế và cung cấp cơ chế tái đầu tư lợi nhuận thương mại.

Ngôi sao người Anh cũng sở hữu nhiều BĐS tại Anh và Tây Ban Nha. Trước khi mua 2 biệt thự trị giá 32 triệu euro, tiền vệ 22 tuổi đang sở hữu một dinh thự trị giá 5,5 triệu bảng (hơn 6,3 triệu euro) tại khu La Finca giàu có ở Tây Ban Nha, nơi được nhiều ngôi sao của Real Madrid lựa chọn.

Một trong những chiếc xe đang được Jude Bellingham sử dụng

Tại Anh, Jude Bellingham đang xây dựng một công trình nhà ở trị giá 8 triệu euro (8,7 triệu USD) trên khu đất rộng hai mẫu Anh ở Barns Green, gần Birmingham. Bất động sản này sẽ bao gồm một biệt thự chính với phòng trưng bày cúp, một ngôi nhà riêng cho bố mẹ anh và một phòng cắt tóc ngay trong khuôn viên.

Bộ sưu tập xe của Bellingham thiên về hiệu suất sử dụng hơn là sự xa hoa của siêu xe. Nhờ sự tài trợ của BMW cho Real Madrid, anh đã sở hữu những mẫu xe hàng đầu như BMW XM, BMW i4 M50 và BMW iX M60. Trong bộ sưu tập của riêng anh, có một chiếc SUV Mercedes-AMG đủ sử dụng cho cả gia đình. Trong khi đó, sự hợp tác với Louis Vuitton giúp tiền vệ này sở hữu những mẫu thời trang được săn đón nhất.