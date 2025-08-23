Kinh tế 24h: Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ của đại gia Quảng Ninh

Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ của đại gia Quảng Ninh

Ngân hàng BIDV thông báo đấu giá khoản nợ hơn 173 tỷ đồng của CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long (96 tỷ đồng) và CTCP Logistic Đông Nam Á (76,87 tỷ đồng) tại Quảng Ninh, tính đến 14/7/2025. Giá khởi điểm chung cho cả hai khoản nợ là 155,66 tỷ đồng, không bán riêng lẻ.

Ngân hàng rao bán khoản nợ trăm tỷ của đại gia Quảng Ninh. Ảnh minh hoạ

CTCP Kinh doanh Cảng Hạ Long, do ông Lê Quang Trung làm Giám đốc, có tài sản đảm bảo gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại Hoành Bồ, Quảng Ninh: lô 71,3 m² (2010, sang tên 2011), lô 10.306,9 m², 39.598 m² và 5.144,5 m² (đều cấp 2019). CTCP Logistic Đông Nam Á, do ông Nguyễn Tuấn Huy (từng là Giám đốc Cảng Hạ Long) làm Giám đốc, có tài sản đảm bảo gồm: quyền sử dụng đất 60 m² (1999, sang tên 2010), 60 m² (2010), 71 m² (2018) tại phường Hồng Hải, và 99 m² tại khu đô thị Cao Xanh (2013). Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn bao gồm quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại dự án ở xã Thống Nhất (giấy phép 2022) và toàn bộ cổ phiếu của Logistic Đông Nam Á (2018).

Việc BIDV rao bán khoản nợ này nhằm xử lý nợ xấu, với các tài sản đảm bảo chủ yếu là bất động sản và quyền khai thác khoáng sản, phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong việc thu hồi vốn từ các doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính tại Quảng Ninh.

Chứng khoán giảm mạnh, hàng chục cổ phiếu nằm sàn

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh ngày 22/8, VN-Index mất 42 điểm, chốt tại 1.645 điểm sau khi đạt đỉnh lịch sử. Áp lực bán chốt lời lan rộng, đặc biệt ở nhóm bluechip ngân hàng và chứng khoán, khiến thị trường nhuộm đỏ với 275 mã giảm (72%), chỉ 76 mã tăng. Có 24 mã giảm sàn, nổi bật là VPB, BSR, SHB, VND, EIB, với thanh khoản cao sau chuỗi tăng trước đó.

Nhóm ngân hàng tác động mạnh nhất, với VPB, SHB, EIB giảm sàn, TCB, MBB, ACB, STB mất 4-6%. Chỉ VIB, MSB, VCB, BID giữ sắc xanh. Nhóm chứng khoán cũng lao dốc, với VND, BSI giảm sàn, SSI, VCI, HCM, EVF, FTS, SHS, MBS giảm 3,5-6,8%, riêng VDS tăng trần. Ngành dầu khí, hóa chất, thép chịu áp lực nặng, trừ truyền thông tăng nhẹ.

Thanh khoản đạt 62.300 tỷ đồng, tăng 10.700 tỷ so với phiên trước, tập trung vào phiên chiều biến động mạnh. Khối ngoại bán ròng 1.347 tỷ đồng, mạnh nhất ở HPG (1.045 tỷ), VPB, OIL, STB, nhưng mua ròng VIX, PDR. VN-Index tích lũy 15 điểm trong tuần, thanh khoản duy trì trên 2 tỷ USD/phiên.

Chứng khoán VPS nhận định đây là đợt điều chỉnh để chốt lãi, có thể kéo dài 1-2 phiên tuần tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua sớm, ưu tiên kiểm soát danh mục, giảm tỷ trọng cổ phiếu để quản lý rủi ro trong bối cảnh thị trường rung lắc sau khi lập đỉnh.

Bộ Công Thương đề xuất phương án giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đề xuất hai phương án giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện trong dự thảo lần hai Thông tư Quy định về thực hiện giá bán lẻ điện. Phương án 1 quy định tổng quát: giá bán lẻ điện áp dụng cho trạm/trụ sạc phương tiện giao thông vận tải (bao gồm xe buýt điện), bắt buộc lắp công tơ riêng, trừ hộ gia đình có trụ sạc dùng hợp đồng điện sinh hoạt, áp dụng giá sinh hoạt cho toàn bộ sản lượng điện.

Phương án 2 chi tiết hơn, phân hai trường hợp: nếu trạm sạc có công tơ riêng, áp dụng giá bán lẻ theo mục đích sử dụng điện; nếu không có công tơ riêng, áp dụng giá theo hợp đồng mua bán điện. Hộ gia đình dùng chung điện sinh hoạt và sạc xe áp dụng giá sinh hoạt cho toàn bộ sản lượng.

Theo Cục Điện lực, Quyết định 14/2025/QĐ-TTg đã bổ sung cơ cấu giá cho sạc xe điện và cơ sở lưu trú du lịch, nên cần hướng dẫn cụ thể. EVN nhấn mạnh trạm sạc phải có công tơ riêng do tác động lớn đến hệ thống điện giờ cao điểm, trừ hộ gia đình. Tuy nhiên, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho rằng không cần tách công tơ cho các cơ sở như quán cà phê, áp dụng giá kinh doanh cho toàn bộ sản lượng.

Dự thảo tách quy định cho sạc xe điện, cơ sở lưu trú du lịch và hộ kinh doanh thành ba điều riêng. Bộ Công Thương đề xuất hai phương án tại Điều 10 để lấy ý kiến, đáp ứng đa dạng hình thức sạc xe điện tại nhà, công cộng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, cơ quan, doanh nghiệp.

Một công ty trung gian thanh toán bị Thanh tra NHNN xử phạt

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 vừa công bố kết luận thanh tra CTCP Thương mại dịch vụ Mạng Lưới Thông Minh (SmartNet), một doanh nghiệp trung gian thanh toán tại TP.HCM. SmartNet, thành lập năm 2015, được NHNN cấp phép hoạt động từ tháng 1/2019, do ông Lee Yen San làm Tổng Giám đốc, hiện có 127 nhân viên.

Thanh tra ghi nhận ưu điểm: SmartNet thúc đẩy doanh số qua khuyến mại, hợp tác với các đơn vị chấp nhận thanh toán và ngân hàng, triển khai chương trình hấp dẫn trên thương mại điện tử và thanh toán hóa đơn. Công ty cũng cải tiến công nghệ để tuân thủ quy định NHNN. Tuy nhiên, SmartNet bị xử phạt hành chính vì 4 hành vi vi phạm, cùng các tồn tại như: không tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền; không duy trì giá trị thực vốn điều lệ; bổ nhiệm nhân sự sai quy định; quy định nội bộ chưa cập nhật; không lưu trữ đầy đủ dữ liệu dự phòng.

Nguyên nhân vi phạm bao gồm khách quan (kinh doanh thua lỗ do kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt) và chủ quan (chưa tuân thủ nghiêm túc pháp luật, quy định NHNN). Hội đồng quản trị và ban điều hành chịu trách nhiệm chung, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm cụ thể. Thanh tra đưa ra 28 kiến nghị, yêu cầu SmartNet họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm. Kết luận nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các tồn tại để đảm bảo tuân thủ quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường trung gian thanh toán ngày càng cạnh tranh.